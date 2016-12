Serie A: Lazio-Fiorentina 2-4, la Viola rovina la festa a Klose

LA PARTITALe emozioni all'Olimpico cominciano prima della partita, con il discorso d'addio di Miro Klose e il tributo al campione tedesco dei tifosi della Lazio. Simone Inzaghi cerca la quinta vittoria in sette partite per allontanare lo spettro di Sampaoli e convincere Lotito a dargli una chance nella prossima stagione. La Viola, sicura del quinto posto, prova a raggiungere i 64 punti, la stessa quota che l'anno scorso è valso il quarto piazzamento. In casa biancoceleste ci sono quattro cambi rispetto al Carpi: Gentiletti, Onazi, Cataldi e Keita. Cinque le novità di Paulo Sousa: Lezzerini, Tomovic, Alonso, Vecino e Mati Fernandez.



Pronti e via e la Lazio, che in diverse occasioni ha preso gol nei primi 15', passa in vantaggio: sugli sviluppi di un corner, la palla arriva al limite a Lulic che di destro e di prima intenzione fa secco Lezzerini. Gran gol del bosniaco, con il piede meno utilizzato. Il gol, però, ha un effetto soporifero sui padroni di casa, che non affondano e permettono alla Viola di riorganizzare le idee con il passare dei minuti. La squadra di Paulo Sousa, trascinata da Tello e Bernardeschi, diventa inarrestabile e nell'ultimo quarto d'ora mette alle corde i biancocelesti, che vengono travolti dall'onda viola. Vecino trova il pareggio dal limite (corta respinta di Gentiletti) al 31' e dopo 9' Bernardeschi firma il sorpasso (l'assist è di Tello), lasciato tutto solo in area. Nel finale di tempo i due si scambiano i ruoli: il numero 10 innesca lo spagnolo che parte da centrocampo come un fulmine e batte per la terza volta Marchetti. Al duplice fischio di Manganiello, i fischi dell'Olimpico sono tutti per Candreva e compagni.



La Fiorentina è implacabile in contropiede e solo la traversa nega a Bernardeschi la gioia del poker dopo soli 5'. Inzaghi cambia l'opaco Cataldi con Milinkovic-Savic e i suoi danno segnali di ripresa: Keita e lo stesso serbo ci provano, ma Lezzerini è attento. La Viola sembra quella di inizio stagione e il poker di Vecino è un inno al calcio, visto che arriva al termine di una splendida azione corale. Siamo al 25'. Il tracollo biancoceleste è servito, ma c'è ancora spazio per una piccola gioia quando Rodriguez stende Lulic in area. Klose consegna la palla a Felipe Anderson, ma i tifosi invocano il suo nome e il brasiliano fa un passo indietro. Il tedesco non sbaglia e realizza il gol numero 63 con la maglia capitolina. Keita è imprendibile e sfiora il terzo gol in un paio di occasioni, ma il punteggio non cambia più. Per la Lazio cala il sipario su una stagione disastrosa (9° posto finale) e forse anche sull'avventura di Inzaghi Jr in panchina. La Fiorentina chiude con una bella prova che non fa che aumentare i rimpianti per un girone di ritorno con troppe battute d'arresto. Il quinto posto vale l'Europa League, ma ora bisogna tifare Juve in Coppa Italia per evitare il fastidio dei preliminari.