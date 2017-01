Serie A: Lazio-Chievo 0-1, Inglese beffa i biancocelesti al 90'

Nel primo anticipo della 22a giornata di Serie A, la Lazio cade 1-0 all'Olimpico contro il Chievo e spreca l'occasione per avvicinare il terzo posto. La gara è un monologo biancoceleste, ma Sorrentino è in giornata di grazia e compie 7 parate decisive sui vari Parolo, Milinkovic-Savic, Felipe Anderson e Lulic. Al 90' la grande beffa: Gobbi pesca Inglese che da centro area batte in controtempo Strakosha: per i clivensi 3 punti dopo 5 ko di fila.