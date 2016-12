Serie A: Lazio-Cagliari 4-2, biancocelesti in zona Champions

11:18 - Nel posticipo della 10.ma giornata di Serie A, la Lazio supera 4-2 il Cagliari e aggancia la Sampdoria al terzo posto. All'Olimpico, la squadra di Pioli vola sul 3-0 nel primo tempo grazie a Mauri (7') e alla doppietta di Klose (25' e 26'). Nella ripresa si svegliano i sardi, che accorciano le distanze con l'autogol di Braafheid (48') e con la rete di Joao Pedro (84'). Ederson chiude i conti al 92', Ibarbo espulso al 72' per fallo di reazione.

LA PARTITA

In un campionato così equilibrato e livellato verso il basso, la solidità della Lazio - arricchita da individualità notevoli - può realmente spingere i biancocelesti verso un terzo posto che a inizio stagione pareva irraggiungibile. Pioli dovrà intervenire sulle disattenzioni della ripresa, ma i due gol subiti sono più che altro frutto di un calo mentale, perché dal punto di vista fisico e tattico i biancocelesti sono sempre rimasti dentro la partita.



Il primo tempo della Lazio non è un'esibizione eccellente, ma un'esecuzione vera e propria. Quarantacinque minuti di rara perfezione, giocati con un'intensità clamorosa e una concentrazione stupefacente. C'è tutto quello che un tecnico può chiedere: tre gol in 26 minuti, zero occasioni concesse, squadra tonica e affamata, movimenti sincronizzati tra i reparti, pressing furioso, avversari in ginocchio. E non inganni l'etichetta che accompagna da Zeman da una vita, perché i tre gol della Lazio non arrivano a causa di un atteggiamento spregiudicato dei sardi ma per esclusivi meriti degli uomini di Pioli. Mauri, sugli sviluppi di un corner, allunga il piede in mischia e infila l'1-0 dopo sette minuti; dopodiché è puro show biancoceleste: Klose marchia il 2-0 al termine di un'azione corale, che passa dai piedi di Candreva, prosegue con l'assist di Lulic e si chiude con la rete del tedesco (25'). Il 3-0, un minuto più tardi, è opera ancora del campione del mondo, che sulla sua conclusione trova la deviazione di Ceppitelli.



La probabile strigliata di Zeman, negli spogliatoi, produce un effetto immediato nel Cagliari, che trascinato da Ibarbo attacca subito a testa bassa e trova l'immediato 3-1: Cossu mette al centro da sinistra e Braafheid, nel tentativo di anticipare Sau, infila la sfera nella propria porta (48'). La sfida sembra chiudersi definitivamente al minuto 27, quando Ibarbo reagisce a un fallo di Lulic allargando le braccia in modo plateale: per Di Bello è fallo di reazione con conseguente cartellino rosso. I sardi però non mollano e trovano addirittura il 3-2 col neo entrato Joao Pedro (84'), bravo e fortunato nel beffare Marchetti tra le gambe. In pieno recupero, poi, c'è gloria anche per Ederson (92'), che raccoglie un assist del solito, imprendibile, Candreva. Con cinque vittorie e un pari nelle ultime sei gare, adesso Pioli non potrà più nascondersi.

LE PAGELLE



Klose 7,5 - Mai darlo per finito, nemmeno a 36 anni. Pressa, morde, offre sponde sempre intelligenti e soprattutto segna. In un minuto infila la prima doppietta stagionale, la sua storia continua.



Lulic 7 - Lo trovi in attacco, difesa e a centrocampo: sul terreno di gioco pare ce ne siano due. Suo l'assist di testa per il primo gol di Klose, suo anche il servizio per il bis del tedesco.



Parolo 7 - Lo noti poco, ma si sente eccome. E' sempre al posto giusto nel momento giusto. Sempre presente da inizio stagione e il motivo è essenzialmente uno: è fondamentale per l'equilibrio che garantisce alla squadra.



Sau 5 - Non sfrutta la sua rapidità per dare fastidio ai centrali della Lazio, che lo tengono a bada senza fatica.



Ibarbo 5,5 - Le sue accelerazioni sono l'unica arma del Cagliari per pungere la Lazio. Si accende a intermittenza, poi però si fa cacciare per una gesto di reazione che poteva risparmiarsi.

IL TABELLINO



LAZIO-CAGLIARI 4-2

Lazio (4-3-3): Marchetti 6; Pereirinha 6, De Vrij 6, Ciani 6, Braafheid 5; Parolo 7, Biglia 6, Lulic 7 (34' st Onazi sv); Candreva 6,5, Klose 7,5 (17' st Djordjevic 6), Mauri 7 (43' st Ederson 6,5).

A disp.: Berisha, Strakosha, Novaretti, Cana, Konko, Ledesma, A. Gonzalez, F. Anderson, Cataldi. All.: Pioli 7

Cagliari (4-3-3): Cragno 5,5; Pisano 5 (13' st Balzano 6), Rossettini 5, Ceppitelli 5 (13' st Benedetti 6), Murru 5,5; Crisetig 5,5 (34' st Joao Pedro 6,5), Conti 6, Ekdal 6; Ibarbo 5,5, Sau 5, Cossu 6.

A disp.: Colombi, Capuano, Capello, Dessena, Donsah, Longo, Farias. All.: Zeman 5,5

Arbitro: Di Bello

Marcatori: 7' Mauri (L), 25' e 26' Klose (L), 3' st aut. Braafheid (L), 39' st Joao Pedro (C), 47' st Ederson (L)

Ammoniti: De Vrij, Lulic (L); Ceppitelli, Crisetig, Conti (C)

Espulsi: 27' st Ibarbo (C) per fallo di reazione