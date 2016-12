Serie A: Lazio-Bologna 2-1, Biglia e Kishna stendono i rossoblù

LA PARTITA

La Lazio non fallisce l'esordio in campionato e, dopo il successo col Leverkusen, conferma di essere tornata a fare sul serio. Spazzate via le ombre di un precampionato complicato: l'arma in più di questa squadra si chiama gruppo, rimasto pressoché identico allo scorso anno con l'aggiunta di qualche giovane interessante. Tipo Kishna, che Pioli getta subito nella mischia venendo ripagato da una prova notevole. Il ritorno col Bayer in programma mercoledì, match decisivo per entrare in Champions, influenza al minimo le scelte del tecnico, che risparmia solamente Felipe Anderson e lancia dal 1' il 20enne olandese, sbarcato a Roma da nemmeno un mese.



I biancocelesti controllano bene a centrocampo e sin dall'inizio spingono forte sulle fasce, dove ali e terzini mettono pressione al Bologna fino a farlo crollare. La prima rete, non a caso, nasce da una combinazione Candreva-Basta sulla destra: il serbo crossa al centro, Keita aggancia male, Biglia colpisce di sinistro ed è 1-0 (17'). Il raddoppio, subito dopo, ha origine dalla parte opposta: Candreva sfonda a sinistra e trova sul secondo palo Kishna, la cui conclusione si infila all'angolino basso (23').



Il Bologna, di nuovo in Serie A dopo un anno di purgatorio, accusa il (doppio) colpo e per poco non sprofonda. La difesa traballa, il centrocampo crolla e l'attacco, di conseguenza, non ha la minima possibilità di tentare la riscossa. Così ci vuole un super Mirante per tenere a galla i compagni con una serie di interventi decisivi tra il primo e il secondo tempo. La Lazio ha però il demerito di non chiudere mai la partita e la rete di Mancosu (43') fa soffrire Pioli fino al minuto 91, quando Berisha salva tutto sul colpo di testa di Brighi, unica occasione rossoblù in tutta la ripresa.



Ora i biancocelesti possono dedicarsi con più serenità al ritorno col Bayer, anche se l'infortunio di Biglia (uscito per problema muscolare al polpaccio, ma si teme anche per un trauma al perone) rischia di complicare la marcia d'avvicinamento alla partita più importante dell'anno, che può dare un senso alla stagione scorsa e, soprattutto, regalare un sogno a quella nuova.