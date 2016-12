Serie A, Lazio-Atalanta 3-0: doppietta di Mauri e gol di Lulic

10:20 - Una doppietta di Mauri e un gol di Lulic regalano tre punti preziosi alla Lazio per scalare la classifica. All'Olimpico la squadra di Pioli batte 3-0 l'Atalanta e sale a 26 punti, agguantando momentaneamente il Genoa al terzo posto. Dopo un primo tempo senza grandi occasioni, Mauri sblocca il match al 51' su perfetto assist di Felipe Anderson e poi raddoppia al 72' con una perla a giro di sinistro. Lulic firma poi il tris all'81'.

LA PARTITA

Due vittorie consecutive e la Lazio torna nella zona nobile della classifica. In attesa dei risultati delle altre partite, la squadra di Pioli sale al terzo posto con una prestazione di forza e carattere. All'Olimpico l'Atalanta dura solo un tempo, poi crolla sotto i colpi dei biancocelesti, bravi a trovare il tallone d'Achille dei bergamaschi (la fascia destra) e ad affondare il colpo. Un risultato importante, considerate le assenze e la voglia di tornare protagonisti dopo qualche passo falso. Ottima la prova di Felipe Anderson, sempre più sicuro ed efficace, e di Mauri, che con sei gol ora è il miglior cannoniere della squadra insieme a Djordjevic e leader incontrastato dello spogliatoio.



All'Olimpico Pioli tiene ancora in panchina Klose e sceglie Gonzalez e Ledesma per sostituire gli assenti Parolo e Candreva. Disperatamente a caccia di gol, Colantuono conferma invece la coppia offensiva composta da Denis e Bianchi, con Moralez dietro le punte, e si affida al centrocampo a tre con Cigarini, Carmona e Migliaccio. Col centrocampo a rombo l'Atalanta fatica a coprire gli esterni, la Lazio se ne accorge e spinge con Basta e Radu. Palla al piede, Felipe Anderson e Mauri parlano la stessa lingua e la squadra di Pioli aggredisce alta e parte forte. L'Atalanta invece si schiaccia e serra le linee. Moralez ha poco tempo e spazio per giocare palla a terra e fatica a innescare gli attaccanti. E così, con le due punte, la Dea cerca la profondità soprattutto con i lanci lunghi. Bianchi ci prova con un destro da fuori area, ma è poca cosa. Come da copione, all'Olimpico è la Lazio a fare la partita, con i bergamaschi pronti a colpire sulle ripartenze. Felipe Anderson è l'uomo più pericoloso di Pioli, ma i biancocelesti sono lenti nella manovra in mezzo al campo e non riescono a violare il bunker nerazzurro. Al 37' De Vrij e Mauri falliscono da ottima posizione, poi Felipe Anderson ci prova dalla distanza, ma Sportiello è attento e il primo tempo si chiude senza lampi.



All'Atalanta non è facile segnare. Lo dicono i numeri e anche i primi 45' all'Olimpico. Così Pioli prova a mischiare le carte e abbassa Mauri e Felipe Anderson dietro Djordjevic. Mossa azzeccata. Basta ha spazio e la Lazio è più pericolosa quando attacca sul lato destro. E proprio da quella parte arriva il lampo di Felipe Anderson, che al 51' cambia passo e serve a Mauri l'assist perfetto per sbloccare il match. Avanti di un gol, la Lazio gioca più sciolta, guadagna metri e va vicina al raddoppio ancora con Mauri al 54' e con Felipe Anderson al 57'. In difficoltà, Colantuono inserisce invece D'Alessandro e Dramè e passa al 4-4-2. La Dea alza il baricentro a caccia del pari, ma presta il fianco alle ripartenze dei padroni di casa, che affondano il colpo. Mauri sale in cattedra e al 72' raddoppia con una perfetto sinistro a giro dopo l'ennesimo slalom di Felipe Anderson. Poi è un assolo biancoceleste. Sulla destra Basta ha un'autostrada e all'81' Lulic chiude definitivamente i conti. Anche Keita prova a partecipare alla fiera del gol, ma Sportiello non ci sta. Per la corsa al terzo posto la Lazio c'è. Tutti avvertiti.

LE PAGELLE

Mauri 8: due gol e una prestazione da vero leader. E' il faro della squadra. Gioca sulla linea delle punte ed è sempre pericoloso. Detta i tempi delle giocate a ridosso dell'area e quando c'è da colpire non sbaglia. Al posto giusto nel momento giusto sul primo gol, il raddoppio è una perla.

Felipe Anderson 7,5: non segna, ma è l'uomo più pericoloso. Qualità e quantità. Per informazioni chiedere ai difensori dell'Atalanta. Imprendibile

Basta 7: spinge per tutta la partita e sempre con ottimi risultati. Dalla sua parte l'Atalanta va in tilt e il merito è tutto suo. Suo anche l'assist per il terzo gol di Lulic

Djordjevic 5,5: in una partita dominata dalla palle alte, ci si aspettava molto di più da uno con le sue caratteristiche. Mai pericoloso

Sportiello 6: prende tre gol, è vero, ma evita che finisca in goleada nella ripresa. Nel finale dice no a Keita con un grande intervento

Denis 5: lotta, aiuta la squadra, ma non tira mai in porta. Gioca solo spalle alla porta e non riesce mai a saltare i suoi marcatori

Bianchi 4,5: non pervenuto. Ingaggia un duello aereo con De Vrij e Cana, ma lo perde. Esce nella ripresa senza aver lasciato il segno

IL TABELLINO

LAZIO-ATALANTA 3-0

Lazio (4-3-3): Marchetti 6; Basta 7, De Vrij 6,5, Cana 6,5, Radu 6,5 (38' st Cavanda sv); Gonzalez 6, Ledesma 6, Lulic 6,5; Mauri 8 (27' st Keita 6), Djordjevic 5,5 (30' st Klose 5,5), Felipe Anderson 7,5.

A disp.: Berisha, Strakosha, Konko, Novaretti, Onazi, Cataldi. All. Pioli 7

Atalanta (4-3-1-2): Sportiello 6; Benaluoane 5,5, Stendardo 5, Cherubin 5, Del Grosso 5 (18' st Dramé 6); Cigarini 6, Migliaccio 5 (15' st D'Alessandro 6), Carmona 5,5; Maxi Moralez 6; Denis 5, Bianchi 4,5 (28' st Boakye 5,5).

A disp.: Avramov, Frezzolini, Biava, Bellini, Scaloni, Spinazzola, Molina, Baselli, Grassi, A. Gomez. All. Colantuono 5

Arbitro: Rocchi

Marcatori: 6' st Mauri (L), 27' st Mauri (L), 36' st Lulic (L)

Ammoniti: Denis, Migliaccio (A)

Espulsi: -