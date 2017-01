Serie A: Lazio-Atalanta 2-1, rimonta firmata da Milinkovic-Savic e Immobile

La Lazio batte 2-1 in rimonta l'Atalanta e consolida il quarto posto in classifica. All'Olimpico vanno in vantaggio per primi gli ospiti con Petagna (21'). Nel recupero del primo tempo i padroni di casa trovano il pareggio con un colpo di testa di Milinkovic-Savic (46'). L'equilibrio nella ripresa è spezzato da Immobile che si procura e trasforma un rigore (23'). Espulsi entrambi i tecnici, Inzaghi e Gasperini, per proteste.