Serie A: Lasagna gol salvezza, cade l'Empoli

Il Carpi ringrazia Lasagna, batte l' Empoli nel finale e continua a sognare la salvezza. Gli emiliani hanno la meglio dei toscani in un match nervoso, contraddistinto dalle espulsioni di Mchedlidze nel primo tempo e Lollo al novantesimo. La rete decisiva a sei minuti dalla fine, Lasagna sfrutta il cross di Pasciuti e batte Pelagotti. Carpi a quota 35, Palermo tre gradini dietro, Verona aritmeticamente in serie B.

IL TABELLINO CARPI-EMPOLI 1-0 Carpi (4-4-1-1): Belec 6,5; Letizia 6, Romagnoli 6, Poli 6, Gagliolo 6; Pasciuti 6, Crimi 5,5 (9' st Lasagna 7), Bianco 6, Di Gaudio 5,5 (19' st De Guzman 5,5); Lollo 5; Mbakogu 5 (39' st Mancosu sv). A disp.: Colombi, Sabelli, Cofie, Zaccardo, Porcari, Verdi Suagher, Martinho, Daprelà. All.: Castori 6 Empoli (4-3-1-2) : Pelagotti 6; Zambelli 6 (43' st Bittante sv), Cosic 5,5, Costa 6, Mario Rui 6,5; Zielinski 5,5, Paredes 6 (41' st Maccarone sv), Buchel 6 (23' st Croce 6); Saponara 6; Pucciarelli 6,5, Mchedlidze 4,5. A disp. : Pugliesi, Meli; Maiello, Diousse, Piu, Camporese, Krunic, Ariaudo, Picchi. All.: Giampaolo 5,5 Arbitro : Valeri Marcatore : 40' st Lasagna Ammoniti : Crimi, Bianco, Mancosu (C), Cosic, Zambelli, Paredes, Maccarone (E) Espulsi: al 25' Mchedlidze per condotta violenta; al 26' Castori per essere entrato sul terreno di gioco, al 45' st Lollo per somma di ammonizioni

LA PARTITA

In match come questi contano solo i tre punti, ancor di più se le giornate al termine del campionato sono solo quattro. Per questo è lecito passare sopra il modo in cui è arrivata la vittoria del Carpi: se è vero che ormai Castori ha impostato la sua squadra con un 4-4-1-1 chiuso e basato sulle ripartenze di Mbakogu, rischiare uno 0-0 con gli avversari (un po' svagati) in dieci dal 25' del primo tempo sarebbe stato delittuoso. L'Empoli, infatti, senza grossi obiettivi da chiedere al campionato, riesce a far intravedere le sue qualità anche a ritmi bassi e tiene il controllo del gioco per quasi tutto il match.

Non che al Carpi manchino le occasioni, a partire da quella di Mbakogu dopo sette minuti che però spedisce tra le braccia di Pelagotti. Dopo l'espulsione di Mchedlidze (manata a Crimi con Valeri pronto ad estrarre il cartellino giallo ma che su consiglio del guardalinee, a due passi, opta per il rosso) e Castori (intervenuto in campo per sedare gli animi ma andando contro il regolamento), non c'è quella reazione che il Braglia attende. Il pallino del gioco rimane tra gli scambi Saponara-Pucciarelli e il Carpi agisce solo di rimessa. Tra falli veri o presunti, proteste e reazioni, il primo tempo si chiude con le occasioni di Lollo (tiro al volo altissimo) e Buchel, conclusione centrale dopo azione personale.

Nessun cambio nella ripresa, neanche di marcia. Il gol annullato a Pucciarelli, che fa fallo su Gagliolo, non sveglia gli emiliani. Di sicuro non sveglia Mbakogu che manca l'ennesima occasione, spedendo incredibilmente fuori un colpo di testa da centro area. Castori allora sceglie per il cambio affidabile: dentro Lasagna, col passaggio al 4-4-2. Niente da fare, ancora Empoli a giostrare con Pucciarelli e Mario Rui vicino al gol. La traversa di Romagnoli, da angolo, ma soprattutto la splendida girata al volo del subentrato sul quale Belec vola sembrano dire male ai padroni di casa. La svolta è però dietro l'angolo: cross di Pasciuti e Lasagna segna il sesto gol in stagione lanciando la sua squadra verso la salvezza. Nel finale c'è tempo anche per il rosso a Lollo che, assieme a bianco, salterà la trasferta a Torino contro la Juventus.

Il calendario sembra sorridere al Palermo ma questo Carpi non ha voglia di mollare un centimetro, a partire dallo Juventus Stadium. L'Empoli dimostra di saper fare calcio anche se senza Maccarone perde un riferimento importante: se il progetto Giampalo continuerà, servirà una sterzata, anche a seconda di quello che dirà il mercato (Saponara? Paredes?).