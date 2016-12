Serie A: la Sampdoria vince 2-0 a Parma ed è terza

19:04 - In attesa di Eto'o e Muriel, vola la Sampdoria in classifica. La squadra di Mihajlovic batte 2-0 il Parma al Tardini e aggancia il Napoli al terzo posto. Entrambi i gol blucerchiati nella ripresa: al 9' arriva il vantaggio firmato Bergessio su assist di Eder, il raddoppio al 25' grazie a Soriano, che raccoglie un tiro di Bergessio finito sul palo e insacca alle spalle di Mirante. Ferrero può festeggiare ancora. Gialloblù sempre più a fondo.

LA PARTITA

Scelta a sorpresa da parte di Donadoni, che schiera dall'inizio Bidaoui e lascia in panchina Palladino. Il nuovo arrivato Nocerino subito nella mischia. Sul fronte Samp, Mihajlovic si affida in avanti a Bergessio-Eder, spalleggiati da Soriano: Okaka dunque si accomoda in panchina. Samp più pericolosa al tiro, anche se i padroni di casa non stanno a guardare. Al 22' Mirante offre al pubblico del Tardini una parata show su gran botta di Duncan, passano 10' e Viviano imita il collega parando un tiro ravvicinato di Gobbi, dopo un traversone dalla destra di Rispoli e il velo di Mauri. Cassano offre spunti, i compagni non raccolgono. Al 44' Eder con una punizione-bomba sfiora il palo alla sinistra di Mirante. E nel finale contatto nell'area gialloblù tra Lucarelli e Soriano: l'arbitro lascia correre, così come a inizio frazione sugli interventi su Eder e Bidaoui.



A inizio ripresa Donadoni manda in campo Mariga per Lodi. Lampo Parma con Rispoli-Bidaoui (quest'ultimo anticipato dai difensori della Samp) poi al 9' arriva il vantaggio blucerchiato a firma Bergessio su assist di Eder. Donadoni a questo punto inserisce Palladino per dare maggior peso all'attacco: fuori Nocerino. Eder imprendibile quanto parte in accelerazione: Paletta è costretto a fermarlo fallosamente e si becca l'ammonizione. Samp più motivata a cercare il gol della sicurezza che il Parma a cercare la rete del pareggio. E al 25' arriva il 2-0 blucerchiato: percussione di Duncan sulla sinistra, palla a Bergessio che calcia sul palo, Soriano è pronto a raccogliere e a infilare alle spalle di Mirante. Terzo cambio per Donadoni: dentro Pozzi per Gobbi. Risponde Mihajlovic con Okaka al posto di Eder. Due fiammate del Parma ma non c'è più tempo. Piange il Parma, festeggia una Samp in volo.



LE PAGELLE

Eder 7,5 - Imprendibile quando decide di cambiare marcia e di partire in solitaria: gli avversari devono usare le maniere forti (vedi Paletta). Sfiora la gioia personale con una bordata direttamente su punizione. Suo l'assist per l'1-0 di Bergessio.



Duncan 7 - Una prova di spessore. Usa bene la sua fisicità per tener palla e innescare i compagni. Da una sua percussione sulla sinistra arriva la rete del raddoppio di Soriano.



Bergessio 7 - Al centro di tante voci di mercato, non sembra proprio risentirne: segna l'1-0 poi ci mette lo zampino anche sul secondo gol, quando colpisce il palo poi sulla ribattuta Soriano (6,5) è il più veloce di tutti.



Nocerino 5,5 - Donadoni lo schiera subito titolare: l'ex Torino cerca di fare quello che può .



Costa-Paletta-Lucarelli 5 - Dopo un primo tempo senza grossi rischi, nella ripresa la difesa del Parma sbanda spesso e volentieri e fatica a contenere gli attaccanti avversari.



IL TABELLINO

Parma-Sampdoria 0-2

Parma (3-5-2): Mirante 6; Costa 5, Paletta 5, Lucarelli 5; Rispoli 5,5, J. Mauri 5,5, Lodi 5,5 (1' st Mariga 5,5), Nocerino 5,5 (12' st Palladino 5), Gobbi 5 (27' st Pozzi 5,5); Cassano 5,5, Bidaoui 5. A disposizione: Iacobucci, Santacroce, Felipe, Mendes, De Ceglie, Cassani, Rossetti, Galloppa, Lucas. All.: Donadoni 5

Sampdoria (4-3-1-2): Viviano 6; De Silvestri 6,5, Romagnoli 6,5, Silvestre 6,5, Regini 6; Duncan 7, Palombo 6,5, Obiang 6 (39' st Krsticic sv); Soriano 6,5; Bergessio 7 (46' st Djordjevic sv), Eder 7,5 (29' st Okaka 6). A disposizione: Romero, Da Costa, Fornasier, Cacciatore, Gastaldello, Correa, Marchionni, Rizzo, Wszolek. All.: Mihajlovic 7.

Arbitro: Gervasoni

Marcatori: 9' st Bergessio, 25' st Soriano

Ammoniti: Lucarelli, Paletta (P), Obiang (S)