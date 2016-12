Serie A: la Sampdoria batte 2-1 in rimonta l'Atalanta a Bergamo

19:57 - Funziona il tridente di Mihajlovic e la Sampdoria batte 2-1 l'Atalanta a Bergamo in rimonta. A passare per primi sono i padroni di casa al 16' con Stendardo su traversone di Dramè. I blucerchiati, poco attivi nel primo tempo, si svegliano nella ripresa grazie alle reti prima di Muriel con un gran sinistro (23') e poi di Okaka al 38' con un tap-in vincente dopo una respinta corta di Sportiello su tiro di Eto'o. Buona la prova del camerunese.

LA PARTITA

Atalanta-Samp è l'occasione per ripartire per entrambe le squadre. Colantuono punta su Pinilla spalleggiato da Baselli nel ruolo di trequartista, Denis va in panchina. Niente pretattica per Mihajlovic, che comunica l'11 ufficiale alla vigilia annunciando il tridente pesante Eto'o-Okaka-Muriel. Parte bene la Sampdoria grazie soprattutto a un buon approccio alla gara di Eto'o, che prova subito a spaventare Sportiello con due conclusioni a giro. Ma il furore degli ospiti si spegne dopo 10'. Merito dell'Atalanta che sblocca la gara al 16' con Stendardo in spaccata su traversone dalla sinistra di Dramè e poi controlla il match senza problemi sfiorando il raddoppio: al 22' Viviano respinge una gran botta di Carmona. Molto propositivo sulla fascia destra Emanuelson, che prima tenta la soluzione personale e poi serve un gran pallone per la testa di Pinilla. Palla alta. Nel finale di tempo si rivede la Samp ma zero brividi per il padroni di casa.



Nessun cambio a inizio ripresa. E riecco Eto'o, che cerca di spronare i compagni: tiro sopra la traversa e punizione guadagnata dal limite. Muriel non fa male. Ora l'Atalanta agisce in contropiede: Baselli viene anticipato all'ultimo dalla difesa blucerchiata e Viviano esce provvidenzialmente su Emanuelson. Ma gli ospiti insistono: Sportiello manda in angolo il tentativo di Muriel e poi Cigarini salva sulla linea su colpo di testa di Silvestre. La successiva rovesciata di Muriel si spegne fuori. E Okaka spreca un'ottima occasione davanti a Sportiello. Ma il pareggio è nell'aria e arriva al 23' con una gran botta di Muriel dopo un triangolo con lo stesso Okaka. Squillo Atalanta con Denis, appena entrato al posto di Pinilla, che costringe Viviano alla paratona. Ma la squadra di Colantuono è stanca. E il tecnico dei bergamaschi manda in campo anche Boakye per Baselli per scuotere i suoi. Al 36' arriva il gol del sorpasso della Samp con Okaka, che approfitta di una respinta corta di Sportiello su Eto'o e insacca. Dentro anche D'Alessandro per Gomez ma l'Atalanta ha esaurito le forze. Per i bergamaschi quarta sconfitta consecutiva e classifica sempre più pericolosa. Esulta la Samp con il suo tridente.





LE PAGELLE

Muriel 7 - Ci prova e ci riprova e alla fine gli esce un gol da applausi da vedere e rivedere.



Okaka 7 - Esce alla distanza. E quando si accende la Sampdoria ne risente in positivo. Fino a trovare il gol che regala la vittoria e che corona la sua prestazione più che buona.



Eto'o 6,5 - Pronti via e si mette subito in evidenza con un paio di conclusioni. Poi si spegne come tutto il resto della squadra per poi risvegliarsi nella ripresa. Non sarà il giocatore di un tempo ma il piede è sempre quello e la voglia c'è. Nel 2-1 di Okaka c'è il suo zampino. E si sacrifica anche in difesa.



Sportiello 5 - Fa da spettatore per un tempo. Nella ripresa dice 'no' a Muriel ma nel finale c'è l'erroraccio su tiro di Eto'o che spiana la strada a Okaka.



Baselli 5 - Colantuono lo schiera da trequartista dietro Pinilla ma la scelta non paga. Anonimo. Sostituito da Boakye.



IL TABELLINO

Atalanta-Sampdoria 1-2

Atalanta (4-4-1-1): Sportiello 5; Bellini 5,5, Benalouane 5,5, Stendardo 6,5, Dramé 6; Emanuelson 6, Cigarini 6, Carmona 5,5, Gomez 6 (37' st D'Alessandro sv); Baselli 5 (28' st Boakye sv); Pinilla 5,5 (20' st Denis 5). A disposizione: Avramov, Del Grosso, Scaloni, Masielllo, Cherubin, Rosseti, Grassi, Bianchi, Frezzolini, . All.: Colantuono 5,5

Sampdoria (4-3-1-2): Viviano 6,5; De Silvestri 5,5, Silvestre 6, Romagnoli 6, Regini 5; Duncan 6 (47' st Mesbah sv), Palombo 6, Acquah 6,5; Muriel 7 (32' st Correa sv), Okaka 7, Eto'o 6,5. A disposizione: Romero, Frison, Coda, Marchionni, Wszolek, Ivan, Rizzo, Bergessio, Djordjevic. All.: Mihajlovic 7

Arbitro: Damato

Marcatori: 16' Stendardo (A), 23' st Muriel (S), 36' st Okaka (S)

Ammoniti: Stendardo, D'Alessandro (A), Regini, Okaka, Eto'o, Viviano (S)