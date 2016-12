Serie A: la Roma vince 3-1 a Reggio Emilia contro il Sassuolo in rimonta

LA PARTITAAl Mapei stadium continua la corsa Roma. La squadra di Spalletti regala il primo quarto d'ora agli avversari e puntualmente viene punita. Al 12' a rompere l'equilibrio è Paolo Cannavaro. Il capitano va in percussione solitaria e non trova opposizione fino al limite dell'area. A seguirlo è Politano che riceve il pallone e mette al centro un cross perfetto che il difensore mette dentro con un preciso colpo di testa. Una scossa che fa reagire i giallorossi ma la rimonta si ferma sui legni della porta difesa da Consigli. Fortunato il portiere degli emiliani sul tiro dalla distanza di Nainggolan, un missile che fa vibrare la traversa. Ma la dea bendata dà una mano all'estremo difensore anche su Dzeko. Ci mette del suo pure l'attaccante bosniaco che riesce ad alzare sulla traversa da pochi metri.



Nel secondo tempo la reazione della Roma che entra con un'altra cattiveria agonistica. il minuto decisivo è ancora il 12'. Salah è bravo a resistere a una carica, e poi a servire in profondita Dzeko. Il resto lo fa il capocannoniere del campionato che dal limite dell'area incrocia con un sinistro preciso sul palo lontano con Consigli incolpevole. La squadra di Spalletti è scatenata e Salah con il solito allungo da centometrista si incunea nella difesa avversaria il tocco dell'egiziano sull'uscita del portiere del Sassuolo finirebbe in rete, ma sulla linea arriva il salvataggio disperato di Defrel. Ma è solo lo squillo che annuncia il sorpasso giallorosso. Al 76' lo sciagurato Lirola sbaglia uno stop e Dzeko è bravo ad anticiparlo con il difensore che lo stende in area. Rigore netto trasformato con un tiro potente e preciso sotto la traversa dal centravanti bosniaco. Due minuti e si perfeziona la rimonta. Nainggolan segue l'azione di El Shaarawy ed è bravo a mettere in rete la respinta di Consigli. A rovinare la festa, con la Juventus che resta a soli due punti di distacco, l'infortunio di Florenzi che esce in lacrime dal campo.