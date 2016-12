Serie A, la Roma rinasce: 2-0 al Genoa

IL TABELLINOIl deserto sugli spalti, il vuoto in campo. Un paio di bagliori illuminano il pomeriggio della Roma: il gol di Florenzi, quello che dà ossigeno ai giallorossi, ricompatta la squadra attorno a Garcia e manda all'inferno Gasperini e il suo Genoa, sentenziata anche dal colpo di testa del giovane Sadiq, fenomeno con la Primavera giallorossa. Un 2-0 striminzito ma mai così benedetto. Vince la Roma, in un clima spettrale smosso solo dai fischi che accompagnano prima l'annuncio della formazione e poi l'abbraccio che Florenzi dedica a Garcia, al quale partecipa tutta la squadra: un segnale di coesione che il pubblico (solo 4490 paganti, oltre agli abbonati, per un numero totale inferiore alle 30mila unità) non apprezza.



La paura fa 90, come i minuti giocati in punta di piedi da entrambe le squadre. La prima mezz'ora, in particolare, è uno spettacolo difficile da digerire. Gli errori sono tanti, e anche banali. Le squadre sono evidentemente impaurite, il pubblico sta in silenzio a lungo, poi all'improvviso un coro si diffonde dai distinti fino a contagiare tutti i, pochi, presenti: "Ricominciamo, vi sosteniamo". Il messaggio arriva: Digne si attiva sulla sinistra, mette un cross sporcato da Munoz. La palla piove sui piedi di Florenzi che scarica in rete tutta la frustrazione del momento giallorosso. Quello che viene dopo è un abbraccio a Garcia al quale si aggrega tutta la squadra.



Il Genoa non c'è. Le assenze sono tante, l'assetto è ultra difensivo, Gakpé abbandonato. Gasperini passa tutta la partita a imprecare per gli errori dei suoi, che si svegliano solo nella ripresa grazie a Lazovic, che impegna Szczesny da fuori. I portieri, in generale, si sporcano poco i guanti. La partita scivola senza scosse fino quando al 74' Dzeko invoca un rigore per una trattenuta di Munoz. Gervasoni fa giocare, l'argentino accusa il bosniaco di aver simulato. L'attaccante si rialza e inveisce contro l'arbitro: "Fuck off, fuck off". Il direttore di gara non gradisce: rosso diretto, il primo in carriera per Edin.



Paradossalmente, invece che affondare, la Roma si compatta. Nel finale Garcia manda in campo Sadiq e Vainqueur. E sono proprio i due neo-entrati a confezionare la rete del definitivo 2-0: cross dalla sinistra e preciso colpo di testa del classe 1997. Garcia, nel finale, è una furia, litiga con il quarto uomo per l'espulsione di Dzeko e per il recupero. Ma alla fine si gode un pomeriggio di normalità: la sua panchina è salva, almeno per ora. Per il Genoa, invece, è notte fonda.