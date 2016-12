Serie A: la Roma passa 1-0 a Cesena 

00:06 - Dopo un mese e 14 giorni la Roma torna a vincere in campionato. Tre punti d'oro per la formazione di Garcia che batte 1-0 il Cesena: in Emilia-Romagna decide il gol di De Rossi sul finire di primo tempo (41') con un buon inserimento in area. Per i giallorossi la crisi, però, non è ancora alle spalle per quanto visto in campo. La classifica sorride grazie ai pareggi di Napoli e Fiorentina: qualificazione Champions più vicina.

LA PARTITA

Contava solo vincere e la Roma è uscita dal Manuzzi con tre punti che sono un'iniezione di fiducia dritta in vena. A Cesena, forse, c'è stato il primo passo della ricostruzione dopo due mesi in cui la stagione è diventata da ottima a disastrosa. Da qui sono da interpretare le scelte di Rudi Garcia che, complice l'emergenza infortuni, ha deciso di puntare sui giovani: da Uçan a Pellegrini. Linea verde che non ha tradito: il turco pagato 15 milioni di euro in estate, praticamente al debutto dopo il solo minuto giocato il 18 ottobre scorso contro il Chievo Verona, ha risposto presente entrando pure nell'azione del gol. Poi spazio al talento, che sta facendo volare la Primavera in Youth League, per gli ultimi delicatissimi 25 minuti finali. C'è ancora tanto da lavorare e da qui alle ultime 10 partite l'occasione per farli crescere.

Ora la sosta della Nazionale e per il tecnico francese due settimane intense di studio a Trigoria per capire perché l'attacco non segna più. Doumbia, flop del mercato di gennaio, schierato da titolare ha dimostrato ancora una volta di non essere all'altezza della situazione. Primo tempo da dimenticare e una ripresa con timidissimi segnali di risveglio. Troppo poco e anche il ds Sabatini ha osservato pensieroso dal tribuna. Si è rivisto anche Ibarbo dopo l'infortunio e la velocità del colombiano potrebbe trasformarsi nell'arma in più per lo sprint Champions League. Anche a Cesena la manovra giallorossa è stata lenta e prevedibile con il solo Ljajic a cercare di costruire qualcosa d'interessante. Qualche dribbling seguito da conclusioni deboli. Con pazienza è arrivato il gol del match dopo un primo tempo giocato gestito senza troppi patemi. Cross di Holebas dalla sinistra, intercetto di Uçan e palla sui piedi di De Rossi. Un tiro troppo facile da fallire.

Nella ripresa i giallorossi hanno pensato prima a non prendere gol che a farlo. La formazione capitolina in questo senso è stata aiutata dal Cesena che ha messo in campo tanto cuore, ma poche idee. Palla lunga e pedalare cercando di colpire su qualche disattenzione della retroguardia composta da Astori e Manolas. Nei minuti finali dentro anche Yanga Mbiwa al posto di Ljajic per difendere tre punti d'oro. Missione compiuta.



LE PAGELLE

Doumbia 4,5 - Goffo e impacciato corre per il campo a vuoto. Novanta minuti di niente, come un fantasma. Garcia lo preferisce a Iturbe e c'è da chiedere perché.

Ljajic 6 - Cerca lo spunto vincente a più riprese, ma non lo trova. L'unico che da vivacità alla manovra giallorossa.

De Rossi 6,5 - Il migliore in campo non solo per il gol, il secondo della stagione. Una liberazione anche personale dopo gli attacchi dei tifosi. A giugno, forse, si toglierà l'etichetta di Capitan Futuro. Intanto oggi la fascia l'ha portata alla grande.

Leali 6 - Attento su tutte le conclusioni dei giallorossi. Sul gol non può nulla.

Defrel 5 - Dopo il gol di San Siro contro l'Inter non si ripete. Partita difficilissima per lui nella morsa dei difensore della Roma. Perde malamente il confronto fisico.





IL TABELLINO

CESENA-ROMA 0-1

Cesena (4-3-1-2): Leali 6; Perico 5,5, Capelli 5,5, Krajnc 5,5, Lucchini 6; Giorgi 6 (41' st Pulzetti sv), Mudingay 5,5i, De Feudis 5 (24' st Rodriguez 5,5); Carbonero 5; Defrel 5, Djuric 5 (37' st Succi sv). A disp.: Agliardi, Bressan, Volta, Nica, Mordini, Gaiola, Cascione, Moncini. All.: Di Carlo 5,5

Roma (4-3-3): De Sanctis 6; Florenzi 6,5, Manolas 6,5, Astori 6,5, Holebas 6,5; De Rossi 6,5, Nainggolan 6,5, Uçan 6 (22' st Pellegrini 6); Ljajic 6 (33' st Yanga Mbiwa 6), Doumbia 4,5, Gervinho 5 (42' st Ibarbo sv). A disp.: Skorupski, Spolli, Torosidis, Cole, Paredes, Verde, Iturbe. All.: Garcia 6,5

Arbitro: Damato

Marcatori: 41' De Rossi (R)

Ammoniti: Uçan, De Rossi (R), Capelli, Lucchini, Mudingayi (C)

Espulsi: