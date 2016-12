Serie A: la Roma non vuole fermarsi, il Bologna deve ripartire

La 32esima giornata di Serie A si conclude questa sera alle 20.45 allo stadio Olimpico dove la lanciatissima Roma riceve un Bologna in flessione, distratto anche dalla voci che vorrebbero Donadoni sulla panchina della nazionale. I giallorossi di Spalletti sono un treno in corsa, vengono dal 4-1 alla Lazio nel derby, hanno vinto 9 delle ultime 10 gare di campionato (un pari con l'Inter) e vogliono tornare a -4 dal secondo posto del Napoli.

Si preannuncia una gara complicata per i felsinei, tredicesimi in classifica con 36 punti e in un momento non facile. La squadra di Donadoni è reduce da tre sconfitte consecutive, l'ultima al Dall'Ara contro il Verona fanalino di coda nel monday night del turno precedente. In generale i rossoblù non vincono da 6 giornate: l'ultimo successo risale al 14 febbraio, 1-0 al Friuli contro l'Udinese. All'andata al Dall'Ara il confronto fra Bologna e Roma finì 2-2.