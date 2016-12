30 ottobre 2016 18:20 Serie A, la Roma frena sul più bello: a Empoli è solo 0-0 I toscani salvati dallʼex Skorupski ma nel finale vicini al goal Maccarone e Pasqual

Si ferma sul più bello la corsa della Roma che non va oltre il pareggio 0-0 sul campo dell'Empoli. Giallorossi che scivolano a quattro punti dalla Juve. Pericolosa soprattutto in avvio la squadra di Spalletti che in cinque minuti va vicina due volte al gol. A superarsi Skorupski prima su Dzeko e poi su Salah. Meglio i toscani nella ripresa vicini al vantaggio con Maccarone e Pasqual. Sfiorano il goal anche Manolas ed El Shaarawy.

LA PARTITANon si conferma la regola del 3. Nelle ultime due trasferte i giallorossi avevano sempre calato il tris. Superando Napoli e Sassuolo. Ma su un campo difficile soprattutto per le condizioni del terreno di gioco, la squadra di Spalletti non è andata oltre lo 0-0. Buon avvio per la seconda della classe che in cinque minuti va vicina due volte al gol. A superarsi è Skorupski che prima devia sopra la traversa un colpo di testa di Dzeko e poi respinge a mano aperta il tiro da distanza ravvicinata di Salah tutto solo in area. Sembrano i classici segnali di un pomeriggio molto difficile per il portiere dell'Empoli, ma con il passare del tempo cala il ritmo e i toscani riescono ad ariginare gli attacchi della Roma senza troppi affanni. Martusciello conosce bene il gioco di Spalletti, un gioco condiviso negli anni passati insieme a Empoli e pressando i portatori di palla riesce a chiudere tutti gli spazi. Non concede il contropiede agli avversari e così non trovano spazio i velocisti giallorossi Salah ed El Shaarawy. Da ricordare al 18' un clamoroso scambio di persona dell'arbitro Di Bello che ammonisce Bellusci per un fallo al limite dell'area su Dzeko e poi gli mostra il rosso. Peccato che lo abbia confuso, forse anche per la stazza, con Veseli che aveva ammonito pochi minuti prima. Decisione immediatamente corretta.



Il primo tempo si chiude così nella noia, complice un terreno di gioco pesante. Ripresa che inizia più o meno con lo stesso copione. La Roma domina nel possesso palla, ma non incide, mentre l'Empoli prova a ripartire senza troppa fortuna. Si deve arrivare così all'81' per vedere un'occasione da gol nitida. Maccarone è bravo a controllare in area di rigore, ma sul più bello mette fuori la girata che sfiora il palo. Uno squillo che sveglia i giallorossi, pericolosi prima su calcio d'angolo con un colpo di testa di Dzeko salvato sulla linea, e poi con El Shaarawy che centra Skorupski con un tiro forte e poco preciso. Ma questa volta non basta e a Luciano Spalletti con la Juventus lontana 4 punti restano solo tanti rimpianti per un'occasione persa.

LE PAGELLESkorupski 7 - Come ogni ex che si rispetti si fa rimpiangere da Spalletti. Due gli interventi prodigiosi su Dzeko e Salah, il secondo di puro istinto a mano aperta tiene a galla i toscani in avvio. Evitando una sfida tutta in salita. Poi nel finale è ancora decisivo su El Shaarawy.



Paredes 6 - Spalletti lo preferisce a Strootman, lui conferma di avere in mano le chiavi del centrocampo giallorosso. Detta bene i tempi, contrasta, ma è impreciso nelle conclusioni.



Maccarone 5 - In sofferenza per quasi tutta la partita nel finale ha la palla buona per concludere il digiuno offensivo dei toscani, ma se la divora probabilmente per troppa fame. Imperdonabile per un attaccante come lui.



Dzeko 5 - Passaggio a vuoto per il capocannoniere della serie A. Il bosniaco è incisivo solo in avvio con un colpo di testa preciso neutralizzato da Skorupski. Sembra il preludio a una grande giornata, ma per il resto della partita incide poco sbagliando nel finale una palla solo da spingere dentro.



Manolas 6,5 - Un po' troppo nervoso si fa ammonire al primo intervento. Poi torna ai suoi livelli e va vicino alla rete di testa almeno in un paio di occasioni. Dirige senza affanni il reparto.