Serie A: la Roma cade a Marassi, vince 3-2 la Samp

Non aveva subito reti nel 2017 la Roma che nel pomeriggio terribile di Marassi ne incassa 3, con i giallorossi sconfitti 3-2 dalla Sampdoria migliore dell'anno. Finisce al 21’ l’imbattibilità di Szczesny. E a rompere l’incantesimo è Praet, bravo a girare in rete il cross di Muriel. Giallorossi che erano passati in vantaggio con Bruno Peres al 5’. Nella ripresa Dzeko illude Spalletti prima della clamorosa rimonta firmata Schick-Muriel.