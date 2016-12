8 maggio 2016 11:11 Serie A: la Roma batte 3-0 il Chievo Verona Nainggolan, Rudiger e Pjanic in gol, festa per Totti

La Roma non sbaglia ma non riesce a scavalcareil Napoli, che vince a Torino, al secondo posto: 3-0 al Chievo Verona. All'Olimpico partita decisa nel primo tempo grazie ai gol di Nainggolan (18') e Rudiger (39'). Per i gialloblù Floro Flores impegna due volte Szczesny e M'Poku sbatte sul palo nella ripresa. Al 59' ingresso in campo di Totti, alla sua 600esima presenza, che ha fornito un assist stupendo per il gol del tris di Pjanic all'86'.



IL TABELLINOROMA-CHIEVO 3-0

Roma (4-3-3): Szczesny 6,5; Florenzi 6, Rudiger 7, Manolas 6,5, Digne 6,5; Nainggolan 7, De Rossi 6 (21' st Strootman 6), Pjanic 6,5; Salah 6 (14' st Totti 6,5), Perotti 6, El Shaarawy 6 (34' st Emerson sv). A disp.: De Sanctis, Maicon, Castan, Torosidis, Zukanovic, Vainqueur, Dzeko, Iago Falque. All.: Spalletti 6,5

Chievo (4-4-2): Bizzarri 7; Cacciatore 6, Gamberini 5,5, Cesar 6, Gobbi 6 (27' M'poku 6,5); Rigoni 5,5, Radovanovic 5,5 (31' Pinzi 5,5), Hetemaj 5,5, Castro 5,5 (1' st Sardo 5,5); Pellissier 6, Floro Flores 6,5. A disp.: Seculin, Bressan, Spolli, Costa, Meggiorini, Inglese. All.: Maran 6

Arbitro: Celi

Marcatori: 18' Nainggolan, 39' Rudiger, 40' st Pjanic

Ammoniti: Radovanovic, Hetemaj, M'poku (C), Perotti (R)

Espulsi: -





LE PAGELLESzczesny 6,5 - Dopo l'ottima prestazione contro il Genoa, altre due grandi parate per il portierone polacco, entrambe su Floro Flores. Ora i giallorossi dovranno trattare con l'Arsenal per trattenerlo.



Rudiger 7 - Solido in difesa e autoritario in attacco. Trova il gol che stende il Chievo e va vicino anche alla doppietta personale.



Nainggolan 7 - Quaranta milioni di euro per questo Radja sono anche pochi. Corre, "picchia", recupera palloni e segna. E' l'esempio del centrocampista moderno.



Floro Flores 6,5 - E' l'unico del Chievo che si fa notare ed è anche l'ultimo ad arrendersi: un leone.