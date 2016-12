Serie A, la regina del 2015 è la Juve

Chiuso il 2015 calcistico, dunque, è tempo di bilanci. E il verdetto parla chiaro. Per il quarto anno consecutivo, la Juve è sempre la squadra da battere. Lo straordinario record di Conte del 2014 è lontano, certo, ma Allegri ha comunque centrato un'annata quasi perfetta (Scudetto, Coppa Italia e finale di Champions). Il ruolino bianconero del 2015 dice 81 punti (24 vittorie, 9 pareggi e 6 sconfitte).



Un bel bottino, che tiene a debita distanza le concorrenti. Dietro alla Juve, infatti, in classifica emergono chiaramente gli equilibri della Serie A degli ultimi dodici mesi. La crescita di Fiorentina e Napoli, che con Sarri ha cambiato marcia e ora punta allo scudetto. La rincorsa dell'Inter, che in questa stagione ha iniziato alla grande e guarda tutti dall'alto in basso. Le difficoltà della Roma, che non riesce a fare il salto di qualità per puntare in alto. La crisi del Milan, soltanto nono in graduatoria a quota 55 punti. La solidità del progetto Toro, che con Ventura nel 2015 ha centrato il record storico nell'era dei tre punti. E infine l'exploit di Sassuolo ed Empoli, vere rivelazioni del campionato.



Verdetti chiari, senza possibilità di smentita. La matematica, del resto, non è un'opinione. Cambiano gli allenatori e i protagonisti. Da Conte ad Allegri, da Tevez a Dybala. Ma i numeri non mostrano grandi cambiamenti: in Serie A la Juve resta ancora l'avversario da battere.