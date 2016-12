Serie A, la moviola della 6.a giornata

JUVENTUS-ROMA, ARBITRO ROCCHI

La partita si scalda presto: all'11' la Juve protesta per un intervento di Holebas ai danni di Marchisio nei pressi dell'area piccola. Tutto nasce da un break di Tevez, il cui tiro si trasforma in un assist per Marchisio che cade a terra dopo un contrasto con il difensore greco della Roma. Per De Marco non è rigore perché Marchisio, che sente l'appoggio sulla spalla dell'avversario, si sbilancia colpendosi una gamba con l'altra. Anche per Cesari non c'è rigore.

Al 26' rigore per la Juve: punizione di Pirlo, Maicon alza il gomito e colpisce la palla. Intervento volontario o involontario? Fuori o dentrol'area? Per De Marco non c'è volontarietà perché Maicon si ripara il volto. Difficilissimo stabilire il punto di impatto. Rocchi viene aiutato nella decisione sulla posizione dagli assistenti perché concede il rigore dopo aver assegnato inzialmente una punizione.

I giocatori della Roma protestano per la decisione. Garcia si agita a bordocampo e mima il gesto del violinista. Rocchi mostra il cartellino rosso al tecnico francese che deve abbandonare il campo per proteste.

Passano meno di 5' e Rocchi indica ancora il dischetto. Stavolta nell'area della Juve per un abbraccio di Lichtsteiner a Totti. Punizione di Pjanic, palla in area e lo svizzero affonda Totti. Ma De Marco e Cesari evidenziano che il primo a commettere infrazione è proprio Totti, che "gira" vla testa all'avversario. Quindi l'azione andava interrotta prima del fallo dello juventino. E comunque Rocchi è lontanissimo dall'azione.

Nel finale del primo tempo, un'altra decisione che farà discutere. Intervento al limite dell'area di Pjanic che alza la gamba per frenare la penetrazione di Pogba. Anche qui il dubbio è: dentro o fuori dai 16,5 metri? Secondo De Marco, che valuta l'episodio nell'intervello a caldo, l'intervento è all'interno dell'area. Ma nel dopopartita, con un analisi più a freddo e approfondita, a Cesari rimane qualche dubbio. Non è chiarissima la posizione perchè l'intervento è aereo.

Sul gol del 3-2 juventino di Bonucci c'è Vidal in posizione di fuorigioco davanti a Skorupski. Il centrocampista è davanti al portiere, ma Cesari propende per il "non disturbo". Quindi gol da valutare come regolare.

Nel finale momenti di alto nervosismo tra Morata e Manolas. Il testa a testa, a muso duro, costa il giusto cartellino rosso a entrambi. E' l'ultima decisione pesante in una partita ricca di episodi da moviola.

NAPOLI-TORINO, ARBITRO MASSA

Gol del Torino di Quagliarella. Cesari: "Gol regolare perché l'attaccante del Torino è tenuto in gioco da Maggio sul lancio di Maksimovic".

Contatto Darmian-Maggio in area. Cesari: "Non è rigore per il Napoli, i due si trattengono a vicenda".

Ammonito Quagliarella per simulazione in area. Cesari: "Decisione assolutamente sbagliata. Quagliarella viene trattenuto visibilmente e c'è anche il piede di Albiol che va al contatto: era rigore. L'attaccante granata si lamenta giustamente".



MILAN-CHIEVO, ARBITRO MAZZOLENI

Al 16' del primo tempo fallo da rigore (si tratta di un pestone) di Alex su Maxi Lopez. Al 22' anche il Milan chiede un calcio di rigore perché Radovanovic non cerca in modo volontario Bonaventura. Giusta quindi la decisione del direttore di gara. Al 30' c'è un fallo di mano di Cofie che, però, è involontario.

VERONA-CAGLIARI, ARBITRO GIACOMELLI

Errore clamoroso dell'assistente di gara Petrella (risultato di 0-0) che annulla un gol validissimo al Verona. La linea del pallone, che evidenziamo, fa vedere come siano tenuti in gioco sia Nico Lopez, sia Luca Toni.