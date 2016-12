20 marzo 2016 Serie A, la moviola della 30.a giornata Lʼanalisi degli episodi dubbi del turno di campionato

Torino-Juventus, arbitro Rizzoli

Molti episodi discussi nel derby. "Sul calcio di rigore per il Torino manca un giallo ad Alex Sandro, già ammonito: andava quindi espulso. Era regolare la rete annullata a Maxi Lopez sul 2-1 per la Juve. L'attaccante dei granata era tenuto in gioco da Cuadrado. Infine proteste del Torino per almeno un'ammonizione non data a Bonucci. Sicuramente era da secondo giallo un fallo su Maxi Lopez. Anche lui era insomma da espellere".

Milan-Lazio, arbitro Tagliavento

La Lazio protesta per una mani di Zapata a fine gara, ma "il tocco del colombiano del Milan è decisamente involontario. Il braccio è attaccato al corpo e l'avversario che calcia molto vicino. Al 32' c'era un rigore per il Milan per un contrasto involontario tra Hoedt e Honda. Il laziale non voleva colpirlo, ma lo penalizza. Al 62' punizione al limite per il Milan per un contrasto tra Parolo e Montolivo: è difficilissimo da analizzare, ma entrambi sembrano in area. Corretta infine l'espulsione di Lulic: indiscutibili i due gialli".

Napoli-Genoa, arbitro Gervasoni

Il nostro Bergonzi commenta così gli episodi dubbi del match: "Al 91' Gabbiadini è in fuorigioco sulla partenza dell'azione. La rete di El Kaddouri era quindi da annullare"

Frosinone-Fiorentina, arbitro Valeri

Un episodio importante e discusso: "Su un cross dalla sinistra cade a terra Kalinic a centro area. Dalle immagini si vede chiaramente che l'attaccante dei viola è colpito con una manata al volto da Blanchard. L'intervento è da rigore e cartellino rosso".