Serie A, la moviola della 18.a giornata

Inter-Lazio, arbitro Mazzoleni

Serata non buonissima per il direttore di gara di San Siro. Al 42' manata di D'Ambrosio a Lulic di fronte a Inzaghi. Mazzoleni, molto lontano, non interviene: era una gomitata volontaria e da rosso. Al 48' Anderson salta Miranda che lo ferma al limite: era punizione, ma anche in questo caso non è stato fischiato nulla. Al 53' trattenuta di Basta su Icardi: fallo netto e rigore da concedere. Da rosso anche una manata di De Vrij su Icardi. Manca un altro rigore all'Inter per fallo di Biglia sempre su Icardi e ne manca uno alla Lazio per fallo di D'Ambrosio su Paolo. Voto: 4