30 novembre 2015 Serie A, la moviola della 14.a giornata Lʼanalisi degli episodi dubbi del turno di campionato

Torino-Bologna, arbitro Ghersini

Sul gol di Belotti sembra ci sia un fallo di mano. Nello stop di petto l'attaccante granata si aiuta con il braccio sinistro per addomesticare la palla. Era un'azione che poteva essere fermata.

Napoli-Inter, arbitro Orsato

L'espulsione di Nagatomo al 44'. De Marco: "Rosso giusto per doppia ammonizione. Netto il secondo fallo su Allan. Il primo giallo per l'intervento su Callejon è giusto perché blocca un'azione d'attacco".





Palermo-Juventus, arbitro Valeri

Molto buono l'arbitraggio di Valeri. Subito un giallo pesante a Pogba, che salterà il prossimo turno, ma il fallo del francese è giustamente da ammonizione. Lo stesso vale per Struna, per un fallo su Dybala. Non era invece da ammonire Barzagli, che non commette fallo sull'avversario (è stato Marchisio a spingere il rosanero), ma si tratta dell'unico errore del match. Infine Vazquez, che sarà squalificato la prossima partita, ma che merita il cartellino per la protesta dopo un fallo di Sturaro.

Empoli-Lazio, arbitro Fabbri

La Lazio recrimina per due gol annullati a Klose: "Giusto l'annullamento del primo gol perché il portiere dell'Empoli è in possesso di palla quando l'attaccante tedesco interviene in scivolata. Più dubbi sul secondo: difficile stabilire se Klose sia in fuorigioco oppure no. Di sicuro l'assistente non è nella giusta posizione per valutarlo"

Roma-Atalanta, arbitro Calvarese

C'era un rigore per la Roma in occasione di una rovesciata di Manolas: Paletta infatti lo sbilancia al momento del tiro impedendogli di concludere. Tutte giuste le altre decisioni

Frosinone-Verona, arbitro Rizzoli

Corretta la decisione dell'arbitro in occasione del rigore con espulsione di Rafael, portiere del Verona. Il giocatore dei gialloblù colpisce infatti con una gomitata, anche se leggera, l'attaccante del Frosinone

Milan-Sampdoria, arbitro Doveri

Giusto assegnare il rigore al Milan: netta la trattenuta di De Silvestri su Bonaventura. ma il direttore di gara commette un errore nel non estrarre il cartellino rosso per il difensore blucerchiato ma solo il giallo. Se non avesse commesso fallo, per Bonaventura era chiara occasione da gol. Giusto assegnare anche il rigore alla Sampdoria: intervento di Poli su Eder con il braccio largo.