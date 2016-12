Serie A, la moviola della 13.a giornata

Milan-Inter, arbitro Tagliavento Proteste del Milan per la rimessa laterale assegnata all'Inter, da cui nasce il gol di Candreva. Giusta la decisione dell'arbitro: è stato Locatelli a toccare il pallone per ultimo. Il gol è regolare, come regolare è quello del 2-2 di Perisic. Locatelli tiene in gioco tutti.

Atalanta-Roma, arbitro Rocchi

All'89' Gomez viene affrontato da Paredes in area giallorossa. C'è contatto gamba destra con gamba destra. Non ci sono dubbi, è rigore netto. Sul rigore che sblocca il risultato a favore della Roma, Salah calcia in porta e il pallone viene stoppato da Toloi con il braccio largo. Ineccepibile la decisione del direttore di gara. Giusta la decisione, secondo De Marco, di ammonire e non di espellere il giocatore dell'Atalanta: Berisha è sulla traiettoria del tiro, Toloi non nega la possibilità di segnare. Sul risultato di 1-1, l'Atalanta chiede un rigore per un presunto fallo di Dzeko su Gagliardini. Giusto non assegnarlo.