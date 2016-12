1 novembre 2015 Serie A, la moviola della 11.a giornata Lʼanalisi degli episodi dubbi del turno di campionato

Lazio-Milan, arbitro Damato

Al 25', gol dell'1-0 del Milan: cross dalla destra di Cerci, Bacca è tenuto in gioco dai difensori dalla Lazio, quindi la rete di Bertolacci è regolare. Sarebbe da giallo un intervento di Milinkovic su Kucka, che allarga il braccio e colpisce, anche se involontariamente, Kucka. Regolare anche il gol di Mexes, tenuto in gioco da Mauricio. Quarto episodio: su calcio d'angolo Mauricio colpisce con un braccio anticipando Mexes. Viene fischiato fatto in favore della Lazio, ma sarebbe rigore per il Milan. Gol annullato alla Lazio sul 3-0: tutto giusto, perché sul tiro dal limite, poi parato da Donnarumma, Kishna è in fuorigioco. Giusta infine la decisione sul fallo fuori area su Honda. Bene Damato e i suoi assistenti.

Genoa-Napoli, arbitro Doveri

L'episodio clou di Marassi è nel primo tempo, quando Higuain cade in area in seguito a un contatto con Burdisso. Il difensore del Genoa abbraccia l'attaccante del Napoli, che si lascia cadere in modo plateale. Difficile valutare l'intensità della trattenuta, ma l'impressione è che fosse rigore con ammonizione.

Carpi-Verona, arbitro Mazzoleni

Grandi proteste da parte del Carpi per un episodio in area veronese. Gli emiliani si lamentano per un tocco di mano di Pisano, che poi calpesata Matos a terra. In realtà il difensore dell'Hellas colpisce di spalla il pallone e quindi dà un pestone involontario all'avversario al momento di ricadere dopo lo stacco. Giusto non concedere il rigore.

Inter-Roma, arbitro Rizzoli

Decisioni corrette da parte di Rizzoli in occasione del doppio giallo a Pjanic. Il primo arriva per proteste esagerate e con gesti, anche se il giallorosos aveva ragione perché Brozovic aveva fermato il pallone con la mano. Lo stesso fallo commesso da Pjanic nel secondo tempo quando con la mano interrompe una ripartenza di Nagatomo. Inevitabile l'espulsione. Giusto il giallo anche a Guarin per un fallo da dietro.