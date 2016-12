Serie A: la Lazio non sfonda, l'Udinese si salva

Poco spettacolo e zero gol: Udinese-Lazio finisce 0-0. Al Friuli i bianconeri lanciano il nuovo acquisto Kuzmanovic dal primo minuto che al 27' si vede annullare la rete per posizione di fuorigioco di Edenilson . Poi al 42' la squadra di Colantuono resta in dieci per il doppio giallo di Danilo . Nella ripresa i biancocelesti ci provano, ma l'arbitro annulla giustamente due gol a Matri (espulso nel finale per proteste).

LA PARTITAIl settimo risultato utile consecutivo lascia molto amaro in bocca alla Lazio. Al Friuli i biancocelesti hanno sprecato una grande occasione per fare un salto importante in classifica e salire sul treno per l'Europa. Tanti i rimpianti della squadra di Pioli che è mancata sotto porta. Prima Djordjevic (costretto a uscire al 43' per problemi alla caviglia sinistra), poi Matri e infine Klose non sono riusciti a dare peso in attacco. Candreva e Keita hanno fatto il resto incidendo poco sul match. Un tempo in superiorità numerica e dominato senza però andare vicini al gol. Solo due reti annullate, giustamente, all'attaccante ex Milan che poi nel finale si è lasciato prendere dal nervosismo protestando e rimediando il cartellino rosso. Nel primo tempo da segnare solo il tiro alto di Konko da dentro l'area e l'immagine del ds Igli Tare in tribuna pizzicato durante il "sonnellino" pomeridiano. I biancocelesti non perdono da quasi due mesi, ma hanno da rammaricarsi e all'orizzonte c'è la sfida con il Napoli da affrontare in piena emergenza: manceranno gli infortunati Djordjevic e Bisevic più gli squalificati Matri, Cataldi e Milinkovic-Savic.



Dall'altra parte c'è l'Udinese che smuove la classifica dopo tre sconfitte di fila. Colantuono "salva" la sua panchina, ma ha ancora moltissimi problemi da risolvere. Il centrocampo non gira e l'attacco è sterile: Di Natale è restato ancora una volta in panchina a guardare. Basteranno gli acquisti di Hallfredsson e Matos a portare un po' di sereno? Mercoledì contro l'Empoli un esame importante per capire il futuro. Bene solo la fase difensiva, sciagura a parte di Danilo, che ha retto bene per tutti i 90 minuti di gioco concedendo davvero poco ai biancocelesti.