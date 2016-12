Serie A: la Lazio liquida 2-0 l'Empoli

LA PARTITADue partite, sei punti, cinque gol fatti e zero subiti: la cura Simone Inzaghi sta facendo un grande effetto alla Lazio. Non sono solo i numeri a benedire il nuovo corso, ma anche il gioco espresso da Parolo e compagni. Contro Palermo ed Empoli, i biancocelesti hanno cambiato marcia e sono tornati a esprimersi su buonissimi livelli. Due vittorie che significano anche tornare in corsa per conquistare un posto in Europa League quando l'obiettivo sembra ormai essere sfumato.



Zero problemi per la prima all'Olimpico del nuovo allenatore. Partita dominata dall'inizio alla fine grazie al rigore (fallo di mano di Cosic su tiro di Parolo) trasformato in avvio da Candreva (quinto gol dal dischetto in stagione) che ha messo il match sui binari giusti. L'Empoli, che dal suo campionato ha poco ancora da chiedere, non ha creato problemi affacciandosi raramente dalle parti di Marchetti. Il 4-3-3 del baby Inzaghi funziona alla grande: la difesa, anche con l'inserimento di Hoedt, non ha mai sofferto, il centrocampo è il giusto mix di quantità e qualità e in attacco è rinato Klose. Proprio il tedesco, con una bella triangolazione, ha mandato in rete Onazi al 44'. Tre punti in cassaforte già prima dell'intervallo.



Nella ripresa i biancocelesti hanno cercato il tris a lungo, ma Pelagotti è stato bravo a dire di no, in particolare su una bella conclusione di Keita. I toscani, invece, si sono visti solo nel finale con un tiro a lato di Saponara. Un 2-0 strameritato per la banda di Simone Inzaghi che ora non vuole più fermarsi.