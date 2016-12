Serie A: la Lazio batte 4-0 l'Empoli ed è seconda

18:49 - Domenica perfetta per la Lazio, che batte 4-0 l'Empoli all'Olimpico centrando l'ottava vittoria consecutiva e scavalca al secondo posto la Roma, fermata sull'1-1 dal Torino. Dopo 45' è già 3-0: al 4' testata vincente di Mauri su cross di Cavanda, al 31' il raddoppio di Klose su azione fotocopia, il tris al 43' di Candreva. Dopo 8' della ripresa poker di Felipe Anderson. Espulso Novaretti. Note dolenti per Pioli gli infortuni di de Vrij e Parolo.

LA PARTITA

Difesa nuova per la Lazio: Pioli deve infatti rinunciare a Marchetti, reduce da un intervento al naso, a Basta e Mauricio per squalifica e a Radu, ancora in infermeria. Davanti a Berisha, dunque, ci sono de Vrji e Cana centrali con Cavanda a destra e Lucic, eroe di Coppa Italia, schierato nel ruolo di terzino sinistro. In avanti niente turnover: c'è Klose con Candreva-Mauri-Felipe Anderson alle sue spalle. Dal canto suo Sarri - squalificato - si affida a Saponara trequartista col compito di innescare la coppia d'attacco Maccarone-Pucciarelli.



Buona la partenza dei toscani, con Berisha costretto a deviare in angolo il sinistro di Saponara e con il tentativo pericoloso di Rugani sul secondo palo. Ma al primo affondo la Lazio va in gol: cross dalla destra di Cavanda, perfetto inserimento di Mauri che brucia Hysaj e batte Sepe di testa. Nonostante lo svantaggio, l'Empoli continua a fare la sua partita: non è facile per i biancocelesti costruire gioco di fronte al pressing alto degli avversari e a una difesa che 'costringe' gli attaccanti di Pioli in fuorigioco. Ma questa Lazio ha soluzioni da vendere e al 31' arriva il raddoppio con un'azione fotocopia del primo centro: ancora dalla fascia destra il cross di Cavanda e questa volta l'incornata di Klose, che 'brucia' Tonelli e firma il 2-0. Al 38' altra tegola in difesa per Pioli, che perde anche de Vrij per infortunio al ginocchio sinistro. Al suo posto entra Novaretti. Prima della fine dei primi 45' terzo urrà biancoceleste con lo splendido destro di Candreva dalla distanza. Mauri la mette dentro ma era in fuorigioco.



Passano 8' della ripresa e anche Felipe Anderson, un po' 'nascosto' fino a questo momento, ci mette la firma: Sepe respinge il primo tentativo ma il brasiliano è velocissimo sulla ribattuta a mettere in rete. L'Empoli si fa vedere con una punizione di Maccarone respinta da Berisha poi dal 58' la Lazio resta in 10 per il doppio giallo di Novaretti. A questo punto Pioli richiama un applauditissimo Klose e fa entrare Ciani. E ancora Berisha è bravo a respingere di piede il tiro ravvicinato di Saponara. La partita non ha più nulla da dire, ma prima della fine c'è da registrare un altro infortunio, quello di Parolo, costretto a uscire anzitempo: si teme un frattura a una costola. Per de Vrij trauma al comparto esterno del ginocchio sinistro. E sabato sera c'è la Juve. Intanto però la Lazio si gode una domenica da sogno: secondo posto e Roma alle spalle, dopo una rimonta incredibile. Tredici punti rosicchiati in due mesi.

LE PAGELLE

Cavanda 7 - E' chiamato a sostituire lo squalificato Basta, risponde con due parabole perfette per i gol di Mauri e Klose. Unica pecca il cartellino giallo che gli farà saltare la Juve.



Mauri 7 - Un altro gol, e sono nove in questo campionato. L'inserimento in occasione del vantaggio sull'Empoli è da bomber vero.



Candreva 7 - Da applausi a scena aperta il colpo con cui firma il 3-0: bomba sotto l'incrocio dei pali e settima gioia personale in campionato.



Berisha 7 - Non fa rimpiangere l'infortunato Marchetti: dopo 2' viene subito chiamato in causa da Saponara e si fa trovare prontissimo per tutta la partita. Bene su Maccarone e soprattutto ancora su Saponara di piede nella ripresa.



Tonelli 5 - Non riesce a contenere la potenza di Klose: si fa bruciare dal tedesco in occasione del 2-0 e si fa sorprendere nell'azione del 4-0 di Felipe Anderson.

IL TABELLINO

Lazio-Empoli 4-0

Lazio (4-2-3-1): Berisha 7; Cavanda 7, de Vrij 6,5 (40' Novaretti 5,5), Cana 6, Lulic 6; Biglia 6,5, Parolo 6,5 (34' st Cataldi sv); Candreva 7, Mauri 7, Felipe Anderson 7; Klose 7 (15' st Ciani 6). A disposizione: Strakosha, Guerrieri, Braafheid, Pereirinha, Ledesma, Onazi, Ederson, Perea, Keita. All.: Pioli 7,5

Empoli (4-3-1-2): Sepe 5, Hysaj 5, Rugani 5, Tonelli 5, Mario Rui 5 (21' st Laurini 5,5); Vecino 5 (10' st Signorelli 5), Valdifiori 5,5, Croce 5 (1' st Zielinski 5); Saponara 5,5; Maccarone 5,5, Pucciarelli 5,5. A disposizione: Pugliesi, Bassi, Somma, Barba, Piu, Diousse, Brillante, Tavano, Mchedlidze. All.: Sarri 5

Arbitro: Peruzzo

Marcatori: 4' Mauri, 31' Klose, 43' Candreva, 8' st Felipe Anderson

Ammoniti: Klose, Cana, Cavanda (L)

Espulsi: 13' st Novaretti (L) per doppia ammonizione