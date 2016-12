Serie A: la Juventus spreca e chiude con un 2-2 a Verona

LA PARTITA

Niente paura, la Juve c'è ed è pronta per Berlino. Ultimo test incoraggiante per Allegri che ora ha sei giorni per preparare al meglio la partita più importante della stagione, fra sette giorni la sfida al Barcellona che vale la Champions. Vincere aiuta a vincere, così si dice, ma il 2-2 con il Verona è un risultato utile solo per le statistiche. Il gol di Gomez, svettato in mezzo a tre difensori, in pieno recupero non si può definire neanche come incidente di percorso. La testa di tutti era già in Germania, il tecnico bianconero farà giustamente notare ai suoi la disattenzione senza però fare drammi, giusto per ribadire che errori così non saranno ammessi all'Olympiastadion.

Così come quello di Tevez che è uscito dal Bentegodi con il grande rammarico del rigore sbagliato. E se mai la Coppa si deciderà dal dischetto servirà tutto un altro Apache. Forse questo l'unico neo di una partita gestita alla grande sul piano fisico senza rischiare nulla. Così il bomber argentino ha perso la sfida con Toni per il trono dei bomber. Ora solo Icardi (due gradini più sotto) può insidiare il 38enne che sta vivendo una seconda, o terza, giovinezza. Ventidue, 22, gol in campionato per quella che si può definire tranquillamente una leggenda. Al 48' il sinistro a fulminare Buffon per chiudere un bellezza, per preparare la festa. Poi ci sarà il futuro da decidere.

Tornando alla Juve ottime indicazioni per Allegri sul piano fisico. I bianconeri sono in forma e il centrocampo è una garanzia. Pogba e Pirlo sono sulla buona strada e i 90 minuti giocati sono stati utili per fare crescere la condizione dopo gli infortuni. Poi c'è un Pereyra in versione extra lusso, non solo per il gol, fantastico. Destro a giro, da fuori area, che ha finito la sua corsa all'incrocio dei pali. Dettagli, che fanno la differenza. Tenerlo fuori dalla formazione titolare di Berlino sarà molto difficile per il tecnico livornese, ma anche Marchisio e Vidal scalpitano. L'argentino è sicuramente l'uomo più in forma e sarà utile anche da subentrato.

Infine nota di merito per Llorente che con il gol si rilancia anche se Morata, spettatore in panchina, è ancora nettamente in vantaggio per affiancare Tevez contro il Barcellona.