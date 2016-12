18 dicembre 2014 Serie A: la Juve torna a vincere e prova la fuga, c'è il +4 sulla Roma Dominato 3-1 il Cagliari di Zeman con i gol di Tevez, Vidal e Llorente di SIMONE REDAELLI Tweet google 0 Invia ad un amico

08:17 - La Juventus torna a vincere e convincere: secco 3-1 al Cagliari nell'anticipo della 16.esima giornata di Serie A. Risultato già in cassaforte dopo 15' grazie ai gol di Tevez e Vidal: l'argentino ha sbloccato al 3' con un tap-in, mentre il cileno ha messo la palla all'angolino con un tiro da fuori area. Dominio bianconero e nella ripresa la rete di Llorente al 50'. Per la squadra di Zeman segna Rossettini. La Juve si porta a +4 sulla Roma.

LA PARTITA

Così la Juventus può tranquillamente volare negli Emirati, già in serata, per la Supercoppa italiana contro il Napoli: i bianconeri escono indenni dal Sant'Elia con tre punti preziosissimi che significano chiudere il 2014 in testa alla classifica, proprio come lo aveva iniziato con Conte in panchina. Ora c'è Allegri che ha chiesto e ottenuto dai suoi una partita completamente senza storia. Missione compiuta anche dal punto di vista disciplinare, tema che alla vigilia ha visto lo sfogo proprio dell'allenatore bianconero: nessuna ammonizione e i diffidati eccellenti Marchisio e Lichsteiner saranno in campo lunedì a Doha per giocarsi il primo trofeo della stagione.

Tutto perfetto per la Juve che ha ritrovato anche i gol dei suoi attaccanti e quello di un Vidal rigenerato. Tevez dopo un mese di digiuno ha trovato il decimo gol in campionato, sempre più leader della classifica marcatori, mettendo in discesa la partita. Poi è toccato a Llorente il compito di chiuderla dopo appena cinque minuti dall'inizio della ripresa. Controllo spalle alla porta e girata che ha trovato la complicità di Cranio. Nel mezzo il gol del cileno con un destro chirurgico all'angolino: tiro fuori dall'area messo lì, nel sette, con una facilità disarmante. Per la prima volta in stagione si è rivisto il Vidal ammirato sotto la gestione Conte prima del Mondiale e dei vari problemi fisici. La condizione sta tornando al top come dimostrano i km macinati di corsa per tutto il campo. Dinamismo di sempre impreziosito da tanta qualità.

Partita dominata anche sul piano tattico con Allegri che ha arretrato ancora di più Pirlo, diverse volte ultimo uomo, per impostare l'azione alla fonte. Ha deluso, invece, il Cagliari di Zeman che dopo lo schiaffo iniziale non ha reagito proseguendo la gara in modo passivo. Il modulo difensivo del boemo non è servito e le ripartenze sperate sono rimaeste solo nelle idee. Ancora una volta il "nemico numero uno dei bianconeri" si è scontrato contro il muro. Snaturare il suo credo tattico non è stata la mossa vincente. Solo nel finale, quando la Juve aveva già la testa a Doha, i rossoblù hanno alzato il baricentro. Troppo poco per impensierire seriamente Buffon.

Ora la pressione è tutta sulle spalle della Roma che sabato affronterà il Milan con un solo risultato possibile per non vedere la Juve di nuovo lontana.



LE PAGELLE

Vidal 7,5 - Finalmente è tornato a brillare. La Juve ha ritrovato uno dei suoi top player: da adesso in poi Allegri conterà anche sui suoi gol. Se poi fossero tutti come quelli di stasera tanto di guadagnato...

Pirlo 7 - Gioca da libero e quindi gira a largo dall'area avversaria. Imposta come solo lui sa fare e trova il lancio giusto per il 3-0 di Llorente. Dove lo metti è sempre una garanzia.

Ibarbo 4,5 - Sprecato. Viene da una settimana di lavoro a parte e si vede. Gli manca la velocità straripante e anche la tattica di Zeman lo penalizza.

Tevez 6,5 - Il gol per interrompere il digiuno che iniziava a pesare e poi l'eclissi: bravo anche nel risparmiare energie.



IL TABELLINO

Cagliari-Juventus 1-3

Cagliari (4-3-3): Cragno 5; Benedetti 5 (1' st Donsah 5,5), Ceppitelli 5, Rossettini 6, Capuano 5; Balzano 5, Conti 5, Avelar 5; Cossu 5, Ibarbo 4,5 (30' st Caio Rangel sv), Ekdal 6. A disp.: Carboni, Pisano, Murru, Barella, Crisetig, Dessena, Capello, Joao Pedro, Longo, Farias. All.: Zeman 4,5

Juventus (4-3-1-2): Buffon 6,5; Lichtsteiner 6, Ogbonna 6, Chiellini 6, Evra 6; Marchisio 6, Pirlo 7, Vidal 7,5; Pereyra 6,5 (35' st Padoin sv); Llorente 6,5 (28' st Morata 6), Tevez 6,5 (41' st Giovinco sv). A disp.: Storari, Rubinho, Romagna, Mattiello, Pogba, Pepe, Coman. All.: Allegri 7

Arbitro: Mazzoleni

Marcatori: 3' Tevez (J), 15' Vidal (J), 5' st Llorente (J), 20' st Rossettini (C)

Ammoniti: Rossettini, Capuano, Avelar, Ceppitelli (C)

Espulsi: -