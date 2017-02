Serie A, la Juve non si ferma: doppietta di Higuain, Cagliari ko

Max Allegri festeggia la sua centesima panchina in Serie A con la Juve con il successo numero cento in bianconero, coppe comprese ovviamente. A Cagliari, contro la sua ex squadra, il tecnico livornese ringrazia nuovamente Higuain che con un doppietta messa a segno tra primo e secondo tempo manda ko i rossoblù, in dieci dal 67esimo per l'espulsione per doppio giallo di Barella. La Juve sale così a 60 punti, a più sette sulla Roma.