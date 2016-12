Serie A, la Juve centra la doppietta: passa a Empoli per 3-1

La Juve centra per la prima volta la doppietta in campionato. Come richiesto alla vigilia da Allegri, i bianconeri bissano il successo nel derby strappando i tre punti al Castellani grazie al 3-1 rifilato all'Empoli di Giampaolo. Vittoria in rimonta per la Juve, andata sotto al 20esimo col gol di Maccarone e riemersa già nel primo tempo con l'uno-due firmato Mandzukic-Evra . Nella ripresa la terza rete di Dybala viziata da un chiaro fuorigioco.

LA PARTITA

Impossibile definirla bella. Poco ma certo. Difficile pensarla guarita. Diciamo allora convalescente, sulla via della guarigione. Questo sì. Con una buona iniezione di grinta, tenacia e rabbia agonistica capaci di supplire alle indubbie e macroscopiche difficoltà di manovra ancora oggi molto evidenti. Ma con tre punti messi in classifica, conquistati per di più in rimonta, e una classifica più rosea grazie alla seconda vittoria consecutiva in campionato - un inedito sinora - è più facile volgere all'ottimismo.

Fuori casa, in fondo, fino ad oggi era arrivata una sola vittoria e certo il Castellani, fortino di un Empoli reduce da tre successi nelle ultime cinque partite, non era facile terra di conquista. E a conti fatti non lo è stata. Da qui, allora, le ragioni - o per lo meno alcune ragioni - che possono sostenere le speranze e le ambizioni di Allegri e dei suoi uomini che, per la settima volta in stagione, sono andati sotto al primo tiro in porta degli avversari ma hanno avuto la forza di reagire e ribaltare il tavolo. L'acuto di Maccarone, lasciato un po' troppo solo da Barzagli, bravo però a inquadrare l'angolo lontano alle spalle di Buffon e centrare l'obiettivo, sarebbe potuto essere un colpo da ko, se non altro a livello morale e psicologico.



La forza di non scomporsi e contenere anzi, con spirito persino da "provinciale", il buon momento dell'Empoli - squadra ben preparata e ben messa in campo da Giampaolo - sono state però le basi della rimonta bianconera concretizzatasi nell'arco di sei minuti, col doppio tocco - tanto cercato quanto fortunoso - di Mandzukic e la zuccata precisa di Evra tra il 32esimo e il 38esimo.

Al riposo in vantaggio, riemersa oltre la linea di galleggiamento non senza fatica, la Juve - quella di oggi - non ha avuto nella ripresa la presunzione di giocare aperta e spavalda. Anzi, intelligentemente, ha dapprima contenuto l'Empoli - accettando il rischio di subire il pressing dei toscani - poi ha virato sul 3-5-2 con l'ingresso di Chiellini e Dybala per Cuadrado e Morata e sfruttando gli spazi ha trovato il gol dell'argentino che ha chiuso i conti.



Gol viziato, a dire il vero, da un macroscopico fuorigioco di Lichtsteiner - che vien da chiedersi come possa non essere stato visto dall'arbitro Massa e dai suoi assistenti - ma arrivato quando ormai l'inerzia della partita volgeva tutta a favore dei bianconeri che vedono una classifica finalmente più rosea e una zona Europa molto più vicina.