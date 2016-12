Serie A: la Fiorentina vola al secondo posto

La Fiorentina non si ferma più. I viola vincono 2-0 al Franchi contro il Bologna e raggiungono il secondo posto in classifica, a quota 12 punti, a meno tre dalla capolista Inter. La squadra di Sousa viene trascinata da due neo acquisti estivi, entrambi in gol nella ripresa: Blaszczykowski (al 71') e Kalinic (all'82'). I rossoblù non riescono quindi a replicare il successo ottenuto contro il Frosinone e rimangono fermi a 3 punti.

LA PARTITA

Sousa disattende le previsioni della vigilia, opta per il 3-5-2 con Blaszczykowski titolare e propone l'inedita coppia d'attacco formata da Babacar e Rebic. Delio Rossi mette a riposo Brienza, a supportare Destro ci sono Mounier e Rizzo. La Fiorentina parte meglio ma il Bologna si difende bene: al 22' la prima opportunità con una punizione perfetta di Marcos Alonso, la palla va vicinissima all'incrocio dei pali. I viola hanno il dominio del gioco, ma le occasioni latitano: al 34' conclusione ancora dell'esterno bloccata da Mirante. Nel finale risponde il Bologna e al 41' Destro si fa ipnotizzare da Tatarusanu a tu per tu con l'estremo difensore viola.

La ripresa si apre con l'opportunità per i padroni di casa: al 46' Rebic di testa manda sul fondo sul cross di Blaszczykowski da ottima posizione. La squadra di Sousa recrimina per una trattenuta di Ferrari su Rebic non punita da Calvarese col rigore. Il Bologna sempre aver imbrigliato la Fiorentina, ma al 71' il match si sblocca: cross dalla sinistra, sponda di testa di Vecino per Blaszczykowski che corregge in rete. Nel finale i viola controllano la partita e raddoppiano all'82' con Kalinic che in scivolata insacca sul cross basso di Marcos Alonso. Finisce 2-0: Bologna ancora ko dopo il successo col Frosinone, Fiorentina seconda da sola a tre punti dall'Inter e domenica c'è proprio il big match al Meazza.