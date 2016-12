Serie A, la Fiorentina travolge il Cagliari: al Sant'Elia è 4-0

00:04 - Fiorentina perfetta. Cagliari umiliato. Una giornata nera per i sardi travolti in casa - i rossoblu dall'inizio del campionato non hanno ancora colto un successo davanti al proprio pubblico - dalla squadra di Vincenzo Montella. Una vera e propria lezione per Zeman e per la sua filosofia di calcio iper-offensiva. Per i toscani a segno due volte Mati Fernandez, Cuadrado e Mario Gomez tornato finalmente al gol dopo oltre sette mesi di astinenza.

LA PARTITA

Non va. In casa il Cagliari non gira. Fatica spesso. Non vince mai. Perde. Oggi mettendo in conto pure una pesante umiliazione. Contro la Fiorentina è arrivata la terza sconfitta in sei partite davanti al proprio pubblico. Troppe per essere casuale. Sufficienti per aprire un caso. Tanto più dopo un perentorio 4-0. Perché mister Zeman? Cosa c'è che non va? Cosa va rivisto? Diciamo tante cose. Atteggiamento, attenzione, applicazione. Meno spavalderia, più umiltà. Anche.



Contro i viola ci sta un po' di tutto. Sfortuna, errori individuali, insufficienze collettive. E poi, non certamente ultimi, i meriti dell'avversario. Che sono i meriti di Montella, innanzitutto, bravo a studiare i sardi, capirne il gioco, esporsi anche ai rischi che le ripartenze zemaniane inevitabilmente impongono per colpire poi laddove il fianco è scoperto perché la coperta è inevitabilmente troppo corta. Se poi a Farias mancano tanto l'ultimo tocco quanto la stoccata da finalizzatore, se Cossu non trova lo spunto e quando lo indovina si scontra con la reattività di Neto, se Ibarbo si smarrisce puntualmente davanti al portiere viola dopo aver disperso l'intera difesa ospite, ci sta che una squadra più esperta e cinica come la Fiorentina alla fine ne approfitti. E dilaghi.



Perché ci prova una prima volta Mati Fernandez e Cragno respinge, ci prova una seconda ed è Gomez che, paradossalmente ci mette il petto a stoppare il pallone, ma ecco che alla terza, su punizione beffarda, indovina l'angolo e trova il vantaggio. Uno a zero maturato lentantamente ma meritatamente su cui i viola hanno il merito di non speculare. Rischiano, si salvano quasi miracolosamente ma non speculano. Nel senso che non si chiudono e non arretrano e se a inizio ripresa prima Neto e poi Savic sigillano la porta viola con due salvataggi ai limiti dell'inverosimile su Cossu e Farias, lo spavento non è tale da spegnere la voglia e la volontà di provare a chiudere il discorso. E così a mettere il punto è allora ancora Mati Fernandez, dal limite: rasoiata precisa e Cagliari al tappeto. Punito, contrappasso zemaniano, in ripartenza.



Da qui, allora, è tutto sin troppo facile per la squadra di Montella. I limiti zemaniani si dilatano fino a ingoiare ogni minima residua speranza di resurrezione: i viola affondano, creano, sprecano. Ma alla fine dilagano. Gomez sbaglia, Borja Valero lo imita, Cuadrado pure. Poi SuperMario trova il colpo che gli mancava da oltre sette mesi e il colombiano cala l'asso per il poker. Tutto troppo facile, tutto gentilmente concesso e consentito lungo solitarie praterie offerte dallo sbandamento collettivo dei sardi. Sfortunati sì (mettiamoci pure il palo di Longo) ma soprattutto colpevoli. Pesantemente colpevoli. Vero, mister Zeman?



LE PAGELLE

Gomez 6.5: incubo finito. Dopo sette mesi torna al gol e torna a esultare, calciando lontano quella maledizione che anche al Sant'Elia sembra non volerne sapere di andarsene. Non è ancora lui ma questa rete non può che aiutarlo a ritrovarsi.

Mati Fernandez 8: prova e riprova e il gol arriva. E poi un altro ancora. Approfitta degli spazi concessi, della superiorità numerica cercata e trovata, delle amnesie avversarie e confeziona l'uno-due che spiana la strada.

Joaquin 7: spinge, affonda, dribbla. A Balzano ancora gira la testa.

Cuadrado 7: se torna lui tutto è possibile.

Ibarbo 5.5: tutto in potenza. L'idea di un qualcosa che può accadere ma tarda sempre. Sino a non arrivare.

Farias 5: gli manca il tocco finale, non trova mai la stoccata.

IL TABELLINO

CAGLIARI-FIORENTINA 0-4

Cagliari (4-3-3): Cragno 5.5; Balzano 5 (24' st Capuano 5), Rossettini 5, Ceppitelli 5, Pisano 5.5; Crisetig 5, Conti 5, Ekdal 5 (14' st Dessena 5.5); Ibarbo 5.5, Farias 5 (18' st Longo 6), Cossu 5.5. A disp.: Carboni, Benedetti, Avelar, Capello, Joao Pedro, Donsah, Caio Rangel. All.: Zeman

Fiorentina (3-5-2): Neto 7; Savic 6.5 (30' st Tomovic 6), Rodriguez 7, Basanta 6.5; Joaquin 7, Mati Fernandez 8 (25' st Aquilani 6), Pizarro 7, Borja Valero 7, Alonso 6.5; Cuadrado 7 (33' st Vargas 6), Gomez 6.5. A disp.: Tatarusanu, Lazzari, Ilicic, Lezzerini, Badelj, Kurtic, Babacar, Marin. All.: Montella

Arbitro: Calvarese

Marcatori: 17' e 10' st Mati Fernandez (F), 24' st Mario Gomez, 29' st Cuadrado

Ammoniti: Borja Valero (F), Alonso (F), Ibarbo (C), Ceppitelli (C)

Espulsi: -