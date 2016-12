12 settembre 2015 Serie A: la Fiorentina ride, Babacar stende il Genoa Al Franchi finisce 1-0 grazie alla rete del senegalese, poi i viola resistono in 10 (espulso Badelj): il Grifone si arrende

Con una rete nella ripresa di Babacar la Fiorentina batte 1-0 il Genoa nell'anticipo della 3.a giornata di Serie A e rialza la testa dopo la sconfitta col Torino: i viola giocano meglio, sprecano il possibile vantaggio nel primo tempo, poi allo scoccare dell'ora di gioco passano grazie al colpo di testa del senegalese. Niente da fare per il Grifone nonostante mezz'ora in superiorità numerica per il rosso a Badelj.

LA PARTITA È un primo tempo molto tattico quello va in scena al Franchi. La pressione asfissiante di Rincon su Borja Valero è la spia più emblematica della marcatura a uomo adottata da Gasperini, che non consente ai Viola di impostare una manovra fluida di gioco. Al 10' ci prova Babacar da buona posizione, ma la conclusione non trova lo specchio. L'occasione più pericolosa dei padroni di casa arriva però al 28' quando, sugli sviluppi di un cross tagliato di Pasqual, Borja Valero è bravo a concludere tenendo basso il pallone, che termina di poco a lato. I genoani suonano il primo vero squillo al 44', quando Pandev, servito sulla corsa, supera Alonso ma pecca di leggerezza nel tentare un pallonetto che termina sopra la traversa. Squadre negli spogliatoi con due ammoniti per parte. Nel secondo tempo l'intesità cresce e la prima fiammata arriva dai piedi di Pasqual, che innesca un potente mancino di poco a lato. La Fiorentina spinge sull'acceleratore e al 60', sugli sviluppi di un corner, Borja Valero pennella in area un cross dei suoi: complice di una difesa troppo passiva, Babacar salta più in alto di tutti e firma la rete del vantaggio. La furia Viola non si placa e 4' più tardi Badelj si procura il secondo cartellino giallo per l'ennesima entrata dura, lasciando i suoi in 10. Sousa non cambia mentalità e invita i suoi a mantenere il pressing alto senza lasciarsi condizionare dall'inferiorità numerica. Gli uomini di Gasperini non sembrano approfittarne, temporeggiando troppo senza creare nulla in fase conclusiva. Si vede qualcosa di buono sul finale, grazie agli innesti di forze fresche con Dzemaili, Lazovic e Blaszczykowski, senza impensierire però Tatarusanu. Domenica prossima la Fiorentina sarà ospite del Carpi, mentre al Marassi si gioca Genoa-Juventus. Per i rossoblù, la strada del riscatto è tutta in salita.

LE PAGELLE PASQUAL 7: cavalca la fascia sinistra con la freschezza atletica di un 18enne, confezionando a oltranza buoni traversoni. Nel secondo tempo su punizione serve molto bene Alonso, che di testa non trova lo specchio. Sfiora il gol al 53' con un missile mancino che termina di poco fuori. Fa notizia il suo unico cross sbagliato. BORJA VALERO 7,5: alla sua centesima in serie A con la maglia viola, viene francobollato in mezzo al campo da Rincon e con intelligenza si limita a giocare di prima, trovando comunque una conclusione pericolosa di poco a lato. Nella ripresa gode di maggiore libertà e illumina Babacar per la rete del vantaggio. BABACAR 6,5: roccioso in mezzo alla difesa avversaria, lo servono palla a terra e difende con il fisico giocando di sponda. Marcato da De Maio, al 60' salta più in alto di tutti e realizza il gol partita. DE MAIO 5: nel primo tempo mantiene alto il pressing, andando a pressare il diretto avversario fino al limite della sua area. Troppo impreciso in più occasioni, in particolare sciupa un'ottima opportunità di servire Pandev involatosi in porta, sparando sul fondo da metà campo. Male anche sul gol subito. RINCON 5: Gasperini gli chiede di tarpare le ali a Borja Valero in mezzo al campo e in fase di non possesso lo pedina fino allo sfinimento. Basta guardare di chi è l'assist del gol per capire quanto tempo è riuscito nell'impresa.