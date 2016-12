Serie A, la Fiorentina fa, disfa e poi vince: 4-3 sul Palermo 

00:10 - Dopo due mesi e mezzo la Fiorentina torna a vincere in casa. Un 4-3 pazzesco quello con cui i viola hanno avuto la meglio sul Palermo, arrivato al Franchi con alle spalle una striscia di nove risultati utili. Dopo il doppio vantaggio firmato Pasqual e Basanta - a suggellare il dominio viola - ecco tra il 14' e il 16' della ripresa la doppietta di Quaison per i siciliani. Poi le reti di Cuadrado e Joaquin e quella di Belotti per il 4-3 definitivo.

LA PARTITA

Le assenze? Pesanti, viste le contemporanee squalifiche di Savic e Gonzalo Rodriguez. Le note polemiche a minare la tranquillità dell'ambiente? Tante. Da quelle relative a Neto sino a quelle riguardanti Mario Gomez, passando per il diverbio a distanza Montella-Mancini. A questo aggiungeteci l'ansia da vittoria casalinga, dopo due mesi e mezzo di mancati successi interni: l'ultimo sorriso pieno a fine ottobre contro l'Udinese. E in più, anche e soprattutto, un Palermo reduce da nove risultati utili consecutivi.



Insomma, tutto portava verso un pomeriggio delicato per la Fiorentina. E così è stato. Se non altro per quei due minuti di follia che nella ripresa hanno ridato fiato a un Palermo sin lì tramortito dal forcing viola, rischiando di vanificare tutto quanto di buono in precedenza fatto dagli uomini di Montella.



Tanto di buono. Tantissimo. In un primo tempo di puro assoluto dominio. Un gol annullato a Gomez per un fuorigioco molto dubbio, uno - bellissimo - messo a segno da Pasqual, una traversa colpita da Borja Valero con successivo gol fallito da Gomez, una paratissima di Sorrentino sullo stesso spagnolo, un palo centrato da Pizarro, un rigore non dato per un fallo di Barreto proprio sul cileno: insomma, un senso unico viola che a inizio ripresa, sessanta secondi dopo il rischiosissimo salvataggio di Feddal su Cuadrado, al 52esimo trova la sua piena - e a conti fatti giusta - conferma numerica nel raddoppio firmato da Basanta. Il 2-0 che, secondo logica, dovrebbe chiudere i conti. E invece no! Niente affatto! Perché in 120 secondi va in scena al Franchi una imprevista, improvvisa, totale sovversione della logica stessa.



O, se volete, succede più concretamente che in due minuti la difesa viola confeziona due errori pazzeschi che regalano gloria a Quaison, 21enne di origine ghanese naturalizzato svedese, che in campo da pochi istanti al 59esimo approfitta dell'errore di Basanta e dell'assist di Belotti e accorcia e al 61esimo ringrazia invece l'accoppiata Pizarro-Alonso e per la seconda volta trafigge Tatarusanu: 2-2, semplicemente pazzesco. Inimmaginabile.



Esattamente come difficilmente immaginabile è però a questo punto anche la reazione degli uomini di Montella. Perché ti aspetti il contraccolpo psicologico - che a conti fatti ci starebbe proprio tutto - e invece trovi il colpo di reni dell'orgoglio fiorentino. Firmato Cuadrado e Joaquin. La viola si riporta avanti e il fallo da rigore di Basanta che consente a Belotti di accorciare serve solo a elettrizzare - come se ce ne fosse bisogno! - l'ultimo quarto d'ora. Stavolta però senza errori viola. Giusto per liberare il boato del Franchi al fischio finale di Mazzoleni.

LE PAGELLE

Gomez 5: parte con un gol annullato per un fuorigioco molto dubbio, prosegue con un errore a due passi da Sorrentino e da lì si inabissa nelle sue paure.

Cuadrado 7: il gol che riporta avanti la Fiorentina e ridà logica a una partita improvvisamente impazzita. In più sostanza e tanta classe.

Pasqual 7: cross, assist e gol. Gran pomeriggio.

Joaquin 7.5: il migliore. E non solo per la rete spettacolare del poker viola.

Basanta 5: fa e disfa. A conti fatti pesno più le amnesie: dall'errore sul 2-1 al rigore regalato al Palermo. Da rivedere.

Quaison 7.5: entra e in due minuti non manca l'appuntamento con la doppietta che riporta momentaneamente in partita il Palermo. Freddo, preciso, chirurgico.

Belotti 6.5: in campo a sorpresa al posto dell'infortunato Dybala ha il merito, oltre al gol, di non smettere mai di lottare.

IL TABELLINO

FIORENTINA-PALERMO 4-3

Fiorentina (3-5-1-1): Tatarusanu 5.5; Tomovic 6, Basanta 5, Alonso 5 (31' st Richards sv); Joaquin 7.5, M. Fernandez 7 (42' st Vargas sv), Pizarro 6, B. Valero 7, Pasqual 7; Cuadrado 7 (37' st Kurtic sv); M. Gomez 5 A disp.: Lezzerini, Badelj, Bardini, Brillante, Hegazi, Marin, Ilicic, El Hamdaoui. All.: Montella 6.5

Palermo (3-5-2): Sorrentino 5; Munoz 5, G. Gonzalez 5, Feddal 5; Morganella 5, Rigoni 5 (36' st Bolzoni sv), Maresca 5 (7' st Quaison 7.5), Barreto 5.5, Lazaar 5 (17' st Emerson 5); Vazquez 5.5, Belotti 6.5. A disp.: Ujkani, Terzi, Pisano, Vitiello, Andelkovic, Chochev, Della Rocca, Joao Silva. All.: Iachini 5

Arbitro: Mazzoleni

Marcatori: 20' Pasqual (F), 6' st Basanta (F), 14' st e 16' st Quaison (P), 19' st Cuadrado (F), 30' Joaquin (F), Belotti (P)

Ammoniti: Rigoni (P), Tomovic (F), Morganella (P), Basanta (F), Borja Valero (F), Jaoquin (F)

Espulsi: -