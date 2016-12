Serie A: l'Udinese va con Thereau e Perica

LA PARTITAStefano Colantuono ritrova il suo passato e non fa sconti. Nel primo tempo, tutto di marca Udinese, l'allenatore ha inflitto una dura lezione al collega Reja che l'ha sostituito sulla panchina dei bergamaschi il 4 marzo scorso. Fuori Di Natale e spazio a Perica in coppia con Thereau. Formazione più che azzeccatta perché sono stati proprio i due attaccanti a decidere il match. Prima il francese che, al 22', ha finalizzato la supremazia territoriale dei bianconeri. Calcio d'angolo, colpo di testa di Felipe e sulla respinta di Sportiello l'acrobazia dell'ex Chievo. Uno a zero più che meritato, anche perché un minuto prima ai friulani non era stato fischiato un rigore per fallo netto di De Roon su Perica (stile Felipe Melo su Milinkovic Savic in Inter-Lazio). Poi ci ha pensato il baby croato, classe 1995, a blindare i tre punti. L'attaccante, in prestito dal Chelsea, nel recupero ha preso il tempo alla difesa della Dea e sul pallone di Bruno Fernandes è svettato di testa. Palla angolata e nulla da fare per il portierino nerazzurro.



L'andamento della partita non è cambiato neanche nella prima parte della ripresa con l'Udinese molto più vivace alla ricerca del terzo gol. Ritmi alti e rete sfiorata già al 5' con Danilo che ha costretto Sportiello a un grande salvataggio. Al 9' negata la gioia della doppietta a Thereau per fuorigioco sul tiro di Bruno Fernanedes.



E' proprio qua che l'Atalanta ha mostrato i primi segni di risveglio. Reja ha motivato a lungo e i suoi e l'ingresso di Monachello per Grassi ha dato peso in attacco. Così al 75' è arrivato il gol della speranza firmato da D'Alessandro: prima rete in Serie A per l'esterno che ha sfruttato una disattenzione della difesa dei friulani. Nel finale i bergamaschi hanno provato a cercare il pareggio, ma non hanno mai impensierito seriamente Karnezis. Così è arrivata la terza sconfitta per l'Atalanta che inizia a far preoccupare tutto l'ambiente. Di ben altro umore la formazione di Colantuono che dopo la batosta contro l'Inter ha saputo rialzarsi alla grande.