L'Europa è più lontana per il Milan. Brutta sconfitta per i rossoneri che perdono 2-1 in casa dell'Udinese e chiudono una settimana nera. All'8' Bonaventura illude Montella, ma al 26' è costretto a uscire per infortunio: si teme uno stiramento. Cinque minuti dopo il pareggio di Thereau dopo un errore di Locatelli. Nella ripresa gol della vittoria per i bianconeri è firmato da De Paul al 73'. Ko anche De Sciglio.