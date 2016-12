Serie A: l'Olimpico si accende, c'è Roma-Lazio

11:29 - Derby della Capitale numero 161 quello che va in scena all'Olimpico domenica alle 15. La Roma (in casa) ospita la Lazio in quello che è uno scontro di altissima classifica. I giallorossi sono infatti secondi a un solo punto dalla Juve e vogliono mettere pressione proprio ai bianconeri impegnati in serata al San Paolo di Napoli. Nel turno infrasettimanale dell'Epifania la squadra di Garcia si è imposta 1-0.

Match tra mille polemiche quello giocato al Friuli dai giallorossi, che contro l'Udinese hanno vinto di misura per un gol contestatissimo di Astori. La Lazio, invece, vive un periodo di forma davvero eccellente con tre vittorie nelle ultime 5 gare di campionato. Martedì i biancocelesti si sono sbarazzati con un netto 3-0 della Sampdoria raggiungendo così il terzo posto a 30 punti assieme al Napoli. Nella passata stagione la Roma si impose 2-0 in casa mentre il derby di ritorno si chiude senza reti.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Roma (4-3-3): De Sanctis; Maicon, Manolas, Astori, Holebas; Pjanic, De Rossi, Nainggolan; Florenzi, Totti, Iturbe A disp.: Lobont, Skorupski, Yanga-Mbiwa, Somma, Cole, Torosidis, Emanuelson, Paredes, Strootman, Destro, Ljajic, Borriello. All.: Garcia.

Lazio (4-2-3-1): Marchetti; Basta, De Vrij, Cana, Radu; Parolo, Biglia; Candreva, S. Mauri, F. Anderson; Djordjevic A disp.: Berisha, Strakosha, Novaretti, Konko, Cavanda, Ledesma, Onazi, Pereirinha, Cataldi, Keita, Klose. All.: Pioli.