Serie A, l'Inter vince ancora: battuto il Chievo

LA PARTITA

Dicono che vincere giocando male sia il marchio di fabbrica delle grandi squadre. Che l'Inter non sia ancora una grande squadra è un dato certo, che non sia nemmeno una macchina di calcio spettacolo anche. Ma sono i numeri a parlare. Quattro partite, quattro vittorie, tutte maturate con un solo gol di scarto: cinque reti fatte, una sola subita, terzo match senza subire gol pur con l'assenza di Miranda e con il ko a partita in corsa di Murillo.



Sono queste, per ora, le caratteristiche dell'Inter che vola in testa alla classifica a punteggio pieno, a 12 punti, 11 in più della Juventus, attesa dalla sfida con il Genoa. Non succedeva dal 2002-2003, con Cuper in panchina, che i nerazzurri vincessero le prime quattro di fila.



Caldo, vento, ora di pranzo. Al Bentegodi c'erano tutti gli ingredienti per una partita dai ritmi blandi, stanchi. Il Chievo, però, ha dimostrato di avere una marcia in più, quella che ha permesso ai ragazzi di Maran di scendere in campo con una pazza idea: scavalcare l'Inter e issarsi in cima alla classifica. Questa voglia si è tradotta in un pressing altissimo e in un ritmo che l'Inter non è riuscita a sostenere.



L'Inter non ha sbandato, ma il Chievo si è fatto pericoloso più volte nel primo tempo, fino al 34' quando Medel ha salvato in spaccata a due passi dalla riga di porta, con Meggiorini pronto a siglare il vantaggio. Vantaggio che è maturato, invece, a favore dei nerazzurri, quando al 42' Kondogbia inventa una parabola in area che Icardi, dopo averla lavorata evitando l'uscita di Bizzarri, trasforma nel gol vittoria.



Nella ripresa il ritmo è calato, è stato il Chievo a pungere in un paio di occasioni. L'Inter si è aggrappata alla solidità di Melo e di Kondogbia, che si dimostra un diesel. Anche Perisic è uscito alla distanza, con un paio di volate sulla sinistra da vero campione, non finalizzate al meglio però. Il Chievo ha provato un forcing finale, sfiorando la rete con Cesar e mostrando grinta: Maran, infuriato con l'arbitro Tagliavento, è stato cacciato anzitempo.

L'impressione generale è che la solidità difensiva, garantita da un super Medel, e i muscoli di Melo a centrocampo (oggi il brasiliano è stato troppo falloso, ma prezioso) siano imprescindibili. Jovetic si è acceso a intermittenza. Ma, soprattutto, è tornato a segnare Icardi. Segnali importanti. E l'Inter guarda tutti dall'alto.