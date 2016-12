11 gennaio 2015 Serie A: l'Inter batte 3-1 il Genoa a San Siro A segno per i nerazzurri Palacio, Icardi e Vidic. Di Izzo il gol rossoblù. Podolski in campo dall'inizio di ANTONELLA PELOSI Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

10:26 - La nuova Inter parte con una vittoria: 3-1 sul Genoa a San Siro. Podolski fa il suo esordio davanti al proprio pubblico, Shaqiri va in panchina. Primo tempo a senso unico: al 12' Palacio firma il vantaggio su tap-in dopo una respinta di Perin su Icardi, raddoppia Maurito al 39' di testa su angolo di Hernanes. Nella ripresa il Genoa si scuote e mette in difficoltà l'avversario: traversa di Lestienne. Nel finale Izzo accorcia, poi Vidic firma il tris.

LA PARTITA

E' una nuova Inter quella che si presenta a San Siro. Lo sa anche il pubblico nerazzurro, accorso numeroso per il lunch match contro il Genoa dell'ex (mai amato) Gasperini. Nuova negli uomini, perché in campo c'è il campione del mondo Podolski e in panchina il talento dello svizzero Shaqiri. Diversa nella mentalità. E bastano due minuti per capire che le idee di Mancini stanno dando i frutti.



Pronti via e subito occasione per i nerazzurri: Guarin, preferito a Kuzmanovic al fianco di Medel nei due di centrocampo davanti alla difesa - inedita con Andreolli capitano e il rispolverato Vidic - lancia Icardi che si fa ipnotizzare da un super Perin. Pronta risposta di Handanovic su tap-in di Antonelli ma è in pratica l'unico pericolo che l'Inter corre nei primi 45'. Possesso palla costantemente dei padroni di casa, che al 12' trovano il vantaggio con Palacio: Medel per Icardi, Perin si oppone al tiro in semirovesciata, tap-in vincente del Trenza, al suo secondo gol in questo campionato. I nerazzurri continuano a schiacciare sull'acceleratore: scambi veloci, palloni in profondità, pressing altissimo. E il pubblico applaude. Podolski si fa vedere con una grande azione in progressione, poi il passaggio per Palacio viene intercettato dai difensori rossoblù. Ancora il tedesco, Perin si oppone a Palacio. E' un assalto a una porta. Si perde nel nulla una grande azione di Guarin, molto positivo in questo ruolo, poi ecco il raddoppio che porta la firma di Icardi di testa su angolo di Hernanes. E non è finita. Ci prova ancora Maurito e Guarin tenta il colpo con una conclusione che finisce fuori.



Nessun cambio a inizio ripresa ma dopo 5' Gasperini perde Matri per un problema al polpaccio: dentro Kucka. Comincia in avanti il Genoa, Inter in grossa difficoltà. Iago costringe Handanovic al miracolo, Bertolacci e Antonelli mandano alto poi Lestienne colpisce la traversa con un sinistro di controbalzo. I rossoblù sono in partita. Mancini corre ai ripari e manda in campo Kuzmanovic per Palacio. Punizione di Podolski deviata in angolo, sugli sviluppi Perin esce su Icardi. Secondo cambio per l'Inter; dentro Obi per Hernanes. Il nuovo entrato ci prova subito, Perin blocca senza problemi. Cambia anche Gasperini: Fetfatzidis per Rincon e poi Tino Costa per Bertolacci. E proprio da un tiro di Tino Costa respinto da Handanovic arriva la rete che riaccende le speranze del Genoa, firmata Izzo. Ma ci pensa un buon Vidic a segnare il tris e a chiudere il match.





LE PAGELLE

Guarin 7 - Mancini lo schiera al fianco di Medel davanti alla difesa e il campo gli dà ragione. Si vede subito che il colombiano è in giornata quando confeziona dopo 2' un passaggio filtrante per Icardi. Finalmente 'disciplinato', devastante quando parte in progressione.



Vidic 7 - Era la sua occasione, l'ex United la sfrutta al massimo e nel migliore dei modi. Puntuale negli interventi, pulito nelle uscite. E si regala anche il gol che chiude la partita.



Palacio 7 - Ha il grande merito di farsi trovare pronto a ribattere in rete il tiro respinto di Icardi. Il Trenza è tornato. Eccezionale anche nell'aiutare la squadra in ripiegamento: ottima palla recuperata su Matri e pericolo scampato.



Podolski 6,5 - San Siro è tutto per lui. Il campione tedesco risponde con la carica giusta. Giocate veloci, ottima visione di gioco. Calcia l'angolo da cui arriva il gol del 3-1 di Vidic.



Iago 6,5 - Là davanti è il più intraprendente. Handanovic gli nega la gioia del gol con una grande parata.



Matri 5 - Pochissimi palloni giocati, sbaglia un paio di controlli poi è costretto ad arrendersi per un problema al polpaccio.



IL TABELLINO

Inter-Genoa 3-1

Inter (4-2-3-1): Handanovic 6; Campagnaro 6, Andreolli 6, Vidic 7, D'Ambrosio 6; Medel 6,5 (42' st Krhin sv), Guarin 7; Palacio 7 (20' st Kuzmanovic 6), Hernanes 6 (29' st Obi 6), Podolski 6,5; Icardi 6,5. A disp.: Carrizo, Berni, Dodò, Donkor, Mbaye, M'Vila, Puscas, Shaqiri. All.: Mancini 6,5.

Genoa (3-4-3): Perin 6; Izzo 6, Burdisso 5, De Maio 5; Edenilson 5, Bertolacci 6 (38' st Tino Costa sv), Rincon 5 (35' st Fetfatzidis sv), Antonelli 6; Iago 6,5, Matri 5 (7' st Kucka 6), Lestienne 6. A disp.: Lamanna, Antonini, Prisco, Sturaro, Mandragora, Rosi. All.: Gasperini 5,5.

Arbitro: Russo

Marcatori: 12' Palacio (I), 39' Icardi (I), 40' st Izzo (G), 43' st Vidic (I)

Ammoniti: Campagnaro (I), De Maio, Bertolacci (G)