Serie A: l'ex Diamanti condanna il Bologna

LA PARTITACentocinque giorni dopo l'Atalanta ritrova la vittoria e Reja torna a respirare: le voci di esonero sono più lontane. Contro il Bologna i nerazzurri sono spinti dal pubblico della grandi occasioni e rispondono presente sul campo. Una prestazione che fa guardare il finale di stagione con più ottimismo, il 2016 della Dea sembra iniziato con tre mesi di ritardo. Tre punti fondamentali anche per la classifica che iniziava a far preoccupare un po' tutti dalle parti di Bergamo.



Merito dell'attacco che si è ritrovato con Papu Gomez e Pinilla e ha scoperto Diamanti. L'ex di turno ha sfoderato la sua miglior prestazione da quando veste nerazzurro (è arrivato a gennaio dal Watford) trovando il suo primo gol bergamasco (non segnava in A da aprile 2015) e un assist importante per sbloccare il risultato.



Primo tempo dominato dalla formazione di casa con diverse occasioni create e concretizzate. Sul raddoppio, però, nel recupero del primo tempo c'è l'ombra di un fallo di Pinilla su Maietta. Giacomelli non impeccabile anche nella gestione dei cartellini nel finale con le espulsioni di Mbaye e Gastaldello che hanno lasciato il Bologna in nove. Nella ripresa l'Atalanta ha gestito bene il doppio vantaggio, non ha rischiato praticamente nulla ed è andata vicina al gol del 3-0. Dal dischetto Pinilla, però, si è fatto ipnotizzare da Mirante.



Periodo buio per il Bologna che non vince da cinque partite consecutive (tre pareggi e due sconfitte). Il dato che però deve far preoccupare Donadoni è quello della sterilità dei suoi in attacco: solo un gol segnato nelle ultime cinque giornate. A Bergamo senza l'infortunato Destro il problema si è ingigantito ancor di più.