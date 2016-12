Serie A, l'Empoli saluta Giampaolo con una vittoria: Torino ko

15 maggio 2016 20:21 Serie A, lʼEmpoli saluta Giampaolo con una vittoria: Torino ko Maccarone, Zielinski e Obi in gol nel 2-1 che sancisce lʼaddio del tecnico empolese. Tre legni per i granata, debutto record per Pugliesi

L'Empoli vince 2-1 contro il Torino e chiude il campionato a 46 punti, superando proprio i granata a 45. Apre Maccarone al 12', che poi va a esultare con Giampaolo (che lascia la panchina toscana), raddoppia Zielinski al 9' della ripresa, Obi accorcia due minuti dopo. Per il Torino anche due pali (Zappacosta e Bruno Peres) e una traversa (Martinez). Debutto da record per Pugliesi: a 39 anni e 140 giorni la prima in A.

LA PARTITA La stagione dell'Empoli si chiude con un sorriso, a coronamento di un'annata straordinaria il cui merito va diviso equamente tra il partente Giampaolo (salutato da tanti striscioni al Castellani) e il gruppo storico, riuscito a sopperire a partenze pesanti, guidato in testa da capitan Maccarone che arriva a 13 gol stagionali e bissa il suo record di marcature in A (2007-08, al Siena). Ora il club toscano dovrà resistere a un'altra campagna acquisti-cessioni da brivido (Tonelli verso Napoli, Saponara tra i più richiesti e c'è da decidere il futuro di Zielinski e Paredes) e ripartire, forse da Martusciello, vice di Giampaolo. Per il Toro un'altra dose di sfortuna, con i tre legni e l'infortunio a Baselli (quasi sicuramente dovrà saltare l'eventuale pre-stage azzurro) e i dubbi sui destini di Ventura e Glik. Nonostante il clima di fine anno, la partita è apprezzabile. L'Empoli ci mette voglia davanti al proprio pubblico anche se eccede nelle finezze stilistiche, trovando comunque due bei gol. In particolare il primo, con Maccarone che da fuori area fa partire una staffilata che prende il palo prima di insaccarsi alle spalle di Padelli. Non si può parlare di vero e proprio assist di Saponara che però arriva a quota 11 nella conta dei servizi vincenti ai compagni. Anche il bis di Zielinski nella ripresa, sinistro imparabile dopo serpentina personale, abbellisce il pomeriggio al Castellani. Il movimento senza palla degli offensivi empolesi mette in crisi il Torino, che però fa male nelle ripartenze. Nel primo tempo è Bruno Peres a impegnare Pugliesi, mentre poco dopo Martinez colpisce la traversa di prima intenzione. Il conto della sfortuna granata si arricchisce del palo al 37' di Zappacosta (grande partita) su punizione dal limite, oltre a quello più casuale di Bruno Peres al 4' della ripresa. Solo Obi (11' della ripresa) accende la speranza, svettando su Zambelli e infilando il 13° gol subito di testa dalla difesa empolese. Ventura cerca di spingere i suoi, non vuole perdere un'altra partita (il Toro nelle ultime 7 contro l'Empoli ha rimediato 4 ko e tre pareggi) e inserisce pure Immobile non riuscendo però a centrare neanche il 2-2.

LE PAGELLEPUGLIESI 6,5 Tralasciando una respinta corta su un tiro di Bruno Peres, non sbaglia quasi nulla. Una bella soddisfazione per il "vecchietto" esordiente

MACCARONE 7 E' il giocatore più anziano a superare quota 10 gol in questa stagione di serie A. Rete da cineteca, capitano vero

SAPONARA 6,5 I compagni lo cercano sempre, sperando nell'assist vincente. Se davvero se ne andrà, l'Empoli perderà un faro prima che un grande giocatore

GLIK 5,5 Non è proprio stagione per il capitano granata, che potrebbe lasciare Torino dopo un'annata negativa lasciando un ricordo negativo. Lento, impacciato

OBI 6,5 Male nel primo tempo, cresce alla distanza. Trova il gol e va anche vicino al raddoppio. Sostituito, chissà perché

BELOTTI 5 Girone di ritorno straordinario ma nell'ultimo match dell'anno gira spesso a vuoto e sbaglia un gol facile facile (anche se l'arbitro gli fischia un fuorigioco che non c'è)