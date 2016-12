Serie A, l'Empoli affonda il Parma 

18:17 - Colpaccio esterno dell’Empoli che nella 12.ma. giornata espugna il Tardini e porta a casa 3 punti fondamentali in ottica salvezza. I toscani trovano il vantaggio al 45' con Vecino, grande protagonista della partita, che poi al 55' serve anche un assist al bacio per il raddoppio di Tavano. Buio totale per il Parma di Donadoni. Squadra bloccata e priva di idee, l'unico pericolo creato alla porta di Sepe è un palo di Lodi su punizione.

LA PARTITA

C’è poco da perdere e molto da guadagnare in una sfida come Parma-Empoli. L’imperativo per entrambe le squadre è vincere. Donadoni deve scacciare i fantasmi di questo pessimo inizio; ai toscani servono punti pesanti nella lotta per non retrocedere.

Nella prima frazione a cercare di fare la partita sono gli emiliani, che sfruttano l’asse Lodi-Cassano per costruire il gioco, combinando il lavoro dei due fantasisti con gli inserimenti di Gobbi e le sponde di Belfodil, senza però riuscire ad arrecare alcun danno alla porta difesa da Sepe. L’Empoli, ben messa in campo da Sarri, pensa innanzitutto a coprire ogni spazio, ricorrendo in fase di possesso a rapide verticalizzazioni per il trio Verdi-Maccarone-Tavano. I primi quarantacinque minuti non regalano ai tifosi emozioni indelebili: le difese si chiudono bene e a scaldare i guantoni dei portieri Sepe e Iacobucci (senza peraltro impensierirli) sono solo ambiziosi tentativi da fuori come quelli di Gobbi e Tavano. La partita sembra avviarsi verso l’intervallo sull’inevitabile 0-0, ma un lampo di Vecino regala il vantaggio all’Empoli a una manciata di secondi dal termine. Il centrocampista uruguaiano si conquista palla sull’out di destra, scambia con Maccarone che lo serve in area con un delizioso pallone in profondità, e da posizione defilata batte Iacobucci con un diagonale rasoterra.

Al rientro delle formazioni in campo, il copione è lo stesso: il Parma prova a fare la partita, ma difficilmente arriva al tiro; l’Empoli si chiude e colpisce con contropiedi fulminanti. Passano solo dieci minuti e i ragazzi di Sarri trovano il raddoppio con Tavano. Protagonista è ancora Vecino, che con un illuminante esterno taglia fuori tutta la difesa della squadra di casa, lasciando al numero 10 dell’Empoli solo il compito di bucare l’incolpevole Iacobucci. Dieci minuti più tardi i toscani rischierebbero di dilagare, ma uno Iacubucci miracoloso impedisce a Maccarone lanciato verso la porta di arrotondare ulteriormente il punteggio. La prima vera occasione dei gialloblù è al 25’ del secondo tempo su calcio piazzato: lo specialista Lodi colpisce un clamoroso palo con una bellissima parabola dal limite. Anche un po’ di sfortuna dunque per gli uomini di Donadoni. Gli ultimi venti minuti della partita sono a senso unico. Il Parma prova il tutto per tutto, Donadoni butta dentro Pozzi per Santacroce sbilanciando la squadra offensivamente, ma è troppo tardi. La squadra di Sarri si difende con ordine e rischia pochissimo, finisce 0-2.

I toscani trovano la seconda vittoria consecutiva, dopo il 2-1 sulla Lazio, con una prestazione convincente e volano a 13 punti in classifica, a +4 sul Chievo terzultimo. Brutto passo falso per i gialloblù che avevano l’occasione di rilanciare il proprio campionato contro una diretta concorrente. Sono dieci le sconfitte per gli emiliani nelle ultime dodici giornate. Arriva anche per la contestazione per gli uomini di Donadoni. Oltre alla squadra, nel mirino dei tifosi anche il presidente Ghirardi e l'a.d. Leonardi. Pericolante la partita di Donadoni, sempre pronto a subentrare Hernàn Crespo.



LE PAGELLE

Cassano 5 - Fantantonio non sta attraversando il momento migliore della sua carriera e il Parma ne risente. Lotta sul fronte d'attacco, facendo a sportellate con i difensori avversari, ma quando è chiamato a inventare non è lucido.

Belfodil 5 - L'impegno è encomiabile. I risultati tuttavia lasciano a desiderare. Il gigante algerino prova a sfruttare l'occasione concessagli da Donadoni, ma sbatte a più riprese contro la solidissima difesa toscana.

Rugani 7 - Si capisce perché è il perno della difesa dell'Empoli. Grande partita in fase di copertura senza sbavature. Se Cassano e Belfodil non sono in giornata, è anche merito suo.

Vecino 8 - Il grande protagonista del match. L'1-0 è un emblema alla caparbietà: pallone conquistato sulla destra, uno-due con Maccarone, e diagonale secco alle spalle di iacobucci. L'assist di esterno sul secondo gol è pura classe.

Tavano 7 - Immortale. Ciccio a trentacinque anni lotta in campo come uno di venti. Dopo qualche partita di digiuno, è freddissimo a siglare il suo secondo gol in campionato a tu per tu con Iacobucci.



IL TABELLINO

Parma (3-5-2): Iacobucci 6, Santacroce 5 (38’ st Pozzi sv), Felipe 5.5, Costa 5, Ristovski 5 (11’ st Palladino 5.5), Acquah 5.5, Lodi 6, Galloppa 5.5 (11’ st Mauri 6), Gobbi 5.5, Belfodil 5, Cassano 5. A disp: Cordaz, Sarr, Rispoli, Lucarelli, Lucas Souza, M. Coric, Mariga, De Ceglie, Pedro Mendes. All. Donadoni 5

Empoli (4-3-1-2): Sepe 6, Hysaj 6, Tonelli 6.5, Rugani 7, Mário Rui 6 (11’ st Barba 6), Valdifiori 6.5, Vecino 8, Croce 6, Verdi 6 (28’ st Laxalt 6), Maccarone 6.5, Tavano 7 (33’ st Pucciarelli sv). A disp: Perticone, Pugliesi, Moro, Zielinski, Bassi, Signorelli, Aguirre, Mchedlidze, Bianchetti. All. Sarri 7

Arbitro: Giacomelli

Marcatori: 45' Vecino, 10' st Tavano

Ammoniti: Lodi (P), Acquah (P), Galloppa (P), Belfodil (P), Maccarone (E)