Serie A, l'Atalanta rimonta e batte il Milan 2-1

LA PARTITAIl ritornello "vediamo come va da qui alla fine stagione" non ha portato fortuna a Sinisa Mihajlovic: a Bergamo un Milan senza idee ha perso contro l'Atalanta, confermando un trend negativo in campionato (2 punti nelle ultime quattro partite) ma soprattutto ha per l'ennesima volta messo in luce tutti i difetti dei rossoneri. Ora il sesto posto non è più al sicuro: il Sassuolo è lì, solo ad una lunghezza. La finale di Coppa Italia resta l'ancora a cui Mihajlovic può aggrapparsi. E forse un successo potrebbe non bastare a guadagnarsi una riconferma.



Mihajlovic, privo di Honda, si affida a De Sciglio largo a destra a centrocampo nel 4-4-2, un ruolo che il terzino rossonero aveva ricoperto qualche volta con Dolcetti nella Primavera. È un Milan molto scolastico, che ha la sua forza nell'apporto di Abate e Antonelli e nelle incursioni di Bonaventura, ex atteso. Reja punta di più sulla fantasia: Diamanti libero di agire sulla trequarti, con Gomez a supporto di Pinilla. La partita ha subito uno scossone. Al 3' del tutto incomprensibilmente Stendardo tocca di mano la palla in area di rigore: dal dischetto Luiz Adriano fulmina Sportiello. Partita in discesa per il Milan? Proprio no.



Il Milan è compatto, è vero, ma l'Atalanta ha intensità e trova giocate tra le linee. Già al 6' Gomez sfiora il pari. Luiz Adriano è il più vivace nell'attacco rossonero, dove Bacca è abulico e viene spesso fermato dall'ex rossonero Paletta. La partita non è entusiasmante, l'Atalanta tiene palla più del Milan e la squadra di Mihajlovic non spaventa mai Sportiello. I bergamaschi non sfondano, anche se Diamanti e Gomez sono elettrici. Proprio il Papu si procura il corner (c'era?) da cui nasce l'1-1: Donnarumma esce sulla testa di Bacca, che comunque allontana. Sulla successiva zuccata di Stendardo Pinilla si esibisce nell'ennesimo pezzo di bravura della sua carriera: rovesciata all'incrocio, delirio nerazzurro. È quinta "chilena" vincente della stagione per il centravanti. Il primo tempo si chiude con il giallo a Bertolacci, che salterà la sfida con la Juve.



Nella ripresa l'Atalanta va in avanti senza timori, il Milan è grigio, remissivo. Il centrocampo dell'Atalanta sovrasta Bertolacci, in giornata no, e Montolivo. Le ripartenze di Diamanti sono campanelli d'allarme che si traducono nel vantaggio atalantino: al 62' i padroni di casa combinano da grandi, apertura-cross-sponda, tutto di prima, poi De Roon serve Gomez che batte imparabilmente Donnarumma. Mihajlovic cerca la scossa e crede di trovarla con i cambi: Balotelli e Menez rivitalizzano i rossoneri, con un paio di sprazzi. Troppo poco. Balo cerca di sfondare i guanti di Sportiello con una punizione bomba, poi Cigarini salva sulla linea un tiro sporco di Menez. Tutto qui. L'Atalanta non subisce l'imbarcata, fatica ma neanche troppo. Non affonda e si allontana con forza dalla zona rossa. Il finale mostra tutti i limiti del Milan, che nel giorno del lutto per il grande Cesare Maldini non riesce a onorarne la memoria.