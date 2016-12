Serie A: l'Atalanta batte 3-0 il Palermo

L' Atalanta non si ferma più, Palermo nel baratro. All'Atleti Azzurri d'Italia la squadra di Reja batte 3-0 i rosanero di Ballardini, in crisi nera. Al 18' Denis firma il gol del vantaggio, al 25' c'è il raddoppio di Cherubin di testa. Nella ripresa gli ospiti accennano a un risveglio ma al 35' arriva il tris di De Roon con un sinistro potente. Poco prima il rosso lampo di Migliaccio, entrato al posto di Kurtic ed espulso per brutto fallo su Chochev.

LA PARTITA

L'Atalanta in campionato è reduce dalla bella vittoria dell'Olimpico contro la Roma che ha mandato in estasi i tifosi nerazzurri. In piena bufera il Palermo dopo l'eliminazione dalla Coppa Italia per mano dell'Alessandria e la decisione del presidente Zamparini di mettere fuori rosa Rigoni, Maresca e Daprelà. In difesa Reja schiera Cherubin-Paletta coppia centrale, a centrocampo Cigarini con De Roon e Kurtic. Attacco Maxi-Denis- Gomez. Dal canto suo Ballardini punta su Gilardino e Trajkovski spalleggiati da Brugman.

Botta e risposta a inizio gara: prima Trajkovski spreca una buona opportunità cercando un compagno invece che la conclusione personale poi Denis trova sulla sua strada un ottimo Sorrentino che respinge il suo colpo di testa a botta sicura. Con il passare dei minuti l'Atalanta guadagna metri e al 18' trova il gol del vantaggio. Lo firma Denis, che riprende una conclusione di De Roon e in posizione regolare batte il portiere del Palermo. Tre minuti dopo i padroni di casa vanno vicinissimi al raddoppio ma Maxi Moralez, servito da Denis, la manda fuori. Il Palermo risponde con una botta di Chochev neutralizzata da Sportiello poi al 25' arriva il raddoppio di Cherubin, che anticipa Goldaniga su angolo battuto da Gomez e di testa batte Sorrentino. I rosanero ci provano con un doppio tentativo di Brugman poi al 45' Maxi Moralez ha il pallone del 3-0 ma manda sull'esterno della rete.

Subito a inizio ripresa doppio cambio per il Palermo, con Ballardini che manda in campo Morganella per Andelkovic e Quaison per Hiljemark. Cala il ritmo l'Atalanta, prende coraggio il Palermo alla ricerca del gol che riapra la partita. A creare i pericoli sono Chochev, che di testa sfiora la traversa, e Gilardino. Provvidenziale il recupero di Cherubin in angolo. Denis va vicino al tris con una conclusione a giro che sfiora il palo. Poi l'Atalanta resta in dieci per il rosso a Migliaccio, entrato da meno di un minuto al posto di Kurtic, per una gamba alta sulla testa di Chochez. Nonostante l'inferiorità numerica però i bergamaschi trovano il terzo gol che chiude la partita con un perfetto sinistro di De Roon. Arrembaggio finale del Palermo: tiro fuori di poco di Trajkovski poi miracolo di Sportiello su botta di Lazaar. L'Atalanta vola, per il Palermo è buio pesto.