Serie A: l'Atalanta batte 2-1 in rimonta la Lazio

LA PARTITA

E' Matri il terminale d'attacco della Lazio: Pioli lascia Klose in panchina. In difesa Hoedt vince il ballottaggio con Mauricio; sul versante sinistro recuperato Lulic, reduce da un affaticamento muscolare. Dal canto suo Reja manda in campo Carmona al posto di Grassi a centrocampo. In difesa, vista la squalifica di Toloi, c'è Stendardo al centro al fianco di Paletta. In avanti spazio al trio Gomez-Pinilla-Maxi Moralez.

Piove senza sosta a Bergamo. Il primo squillo è dei padroni di casa, con Gomez che prova la conclusione da 25 metri: Marchetti è attento e fa suo il pallone. Ancora Atalanta, con Pinilla che fa partire un bel cross dalla destra, al centro Gentiletti anticipa il 'Papu'. La risposta della Lazio è un traversone di Basta: Masiello anticipa Candreva e per un soffio non fa autogol. A spezzare l'equilibrio in campo ci pensa Biglia. E' il 17' quando l'arbitro Irrati fischia una punizione per fallo di Masiello su Felipe Anderson - decisione contestata dalla panchina nerazzurra. Perfetta l'esecuzione del centrocampista argentino, che scavalca la barriera e lascia impietrito Sportiello. L'Atalanta accusa il colpo: il centrocampo fatica a fare filtro, il trio Carmona-De Roon- Kurtic non riesce a costruire e la Lazio ha facilità a sfondare. Quando riparte sono dolori. Ci prova Basta, palla fuori di poco. I bergamaschi hanno una buona occasione al 32' quando Stendardo non arriva di un soffio per la deviazione in rete su punizione di Gomez. Nel finale Sportiello blocca la conclusione di Onazi poi ci prova Candreva ma manda fuori.

Cambia Reja a inizio ripresa. E i cambi gli daranno ragione. Fuori Kurtic e dentro Raimondi. Riparte bene l'Atalanta. Subito grande opportunità sui piedi di Pinilla, che spara fuori da ottima posizione. Ancora Atalanta con Raimondi che smarca di testa Moralez. Maxi parte in velocità e impegna Marchetti. Fatica la Lazio a costruire gioco e a contenere il forcing dei nerazzurri, alla disperata ricerca del pareggio. Matri ha una doppia occasione ma non è lucido. Pioli lo cambierà qualche minuto dopo con Djordjevic. Secondo cambio per Reja, che inserisce D'Alessandro e richiama Dramè. Continua a spingere l'Atalanta, la Lazio non riesce più a ragionare. Pinilla ci prova con un destro al volo che termina fuori di poco poi arriva il pareggio, con Basta che devia nella propria porta il cross di Gomez. Grande proteste della panchina biancoceleste per una presunta spinta dello stesso Gomez su Candreva. A questo punto Reja si copre: dentro Cherubin al posto di Maxi Moralez. Pioli risponde con un altro attaccante, dentro Klose per Onazi. Ma a 4' dalla fine arriva la doccia fredda per la Lazio, con Gomez che fulmina Marchetti con un destro preciso. Esplode l'Atleti Azzurri d'Italia. Finisce così: l'Atalanta respira profumo d'Europa, la Lazio incassa un altro stop lontano dall'Olimpico, dove invece è una macchina perfetta.