Serie A: l'Atalanta batte 1-0 il Chievo ed è salva

IL TABELLINO Atalanta-Chievo 1-0 Atalanta (4-3-3): Sportiello 6,5; Brivio 6, Toloi 6,5, Paletta sv (28' Stendardo sv, 35' Cherubin 6), Masiello 6; De Roon 6, Cigarini 6, Kurtic 6; Diamanti 6,5 (37' st Conti sv), Gomez 5,5; Borriello 7. A disposizione: Radunovic, Bellini, Raimondi, Freuler, Migliaccio, D'Alessandro, Gakpè, Monachello. All.: Reja 6,5. Chievo (4-3-1-2): Bizzarri 5,5; Cacciatore 5,5, Gamberini 5,5, Spolli 5, Gobbi 5,5; Castro 6, Radovanovic 6, Hetemaj 5,5; Birsa 5,5 (26' st Pepe 5,5); Floro Flores 5 (11' st Pellissier 5,5), Meggiorini 5 (20' st Inglese 5,5). A disposizione: Seculin, Confente, Sardo, Costa, Cesar, Ninkovic, Rigoni, Pinzi, Mpoku. All.: Maran 5,5 Arbitro : Cervellera Marcatori: 10' st Borriello Ammoniti: Paletta, Stendardo, Kurtic (A), Hetemaj, Spolli (C) Espulsi: 30' st Gomez (A), 44' st Reja (A) per proteste

LA PARTITANella sfida che potrebbe regalare punti per la matematica salvezza, Reja schiera Diamanti titolare nel tridente d'attacco con Gomez e Borriello. A centrocampo Cigarini, De Roon e Kurtic. Sull'altro fronte Maran punta sulla coppia Floro Flores-Meggiorini, spalleggiata da Birsa. Primo tempo combattuto tra le due squadre ma poche le occasioni da gol. Bizzarri dice no a una conclusione da fuori di Diamanti, replica Birsa su punizione, che termina di poco a lato alla sinistra di Sportiello. Al 25' il portiere degli ospiti è bravo a mettere in angolo il tiro di Toloi. Nel finale di tempo, fuori di pochissimo il colpo di testa di Castro su angolo di Birsa. Reja costretto a fare già due cambi: Stendardo entra al 28' al posto di Paletta e poi deve uscire per infortunio 8' e al suo posto entra Cherubin.



Ripresa con gli stessi 22 che hanno chiuso il primo tempo. E dopo 10' la gara si sblocca a favore dell'Atalanta: ci pensa ancora Borriello, che riprende un tiro di Diamanti respinto dalla traversa e infila alle spalle di Bizzarri. Maran richiama subito Floro Flores e inserisce Pellissier. Ancora pericoloso Borriello, tiro respinto da Gamberini. Il tecnico del Chievo cambia anche l'altro attaccante: esce Meggiorini ed entra Inglese. Borriello ci prova ancora, Bizzarri non ha problemi a bloccare il tiro centrale. Finale nervosissimo sul campo. L'arbitro Cervellera espelle Gomez per una gomitata ai danni di Hetemaj. In superiorità numerica il Chievo guadagna metri: al 37' Sportiello salva su botta da fuori di Radovanovic. L'Atalanta stringe i denti e tiene il risultato. Reja viene espulso per proteste. Ma al triplice fischio via alla festa: l'Atalanta resta in A.