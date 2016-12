Serie A: Khedira fermato due giornate

Come previsto, sono due le giornate di squalifica inflitte dal giudice sportivo a Sami Khedira "per aver rivolto all'arbitro espressioni ingiuriose". Il tedesco della Juve è stato espulso nei minuti finali del derby contro il Torino: salterà la gara casalinga contro l' Empoli e la trasferta di San Siro contro il Milan. Contro i toscani Allegri dovrà fare a meno anche di Bonucci e Alex Sandro , entrambi fermati per un turno.

Per Khedira si tratta della prima squalifica da quando è arrivato in Italia. Gli altri fermati - tutti per un turno - dal giudice sportivo in riferimento alla 30.a giornata: Gastaldello, Mbaye (Bologna), Lulic (Lazio), Rebic (Verona), Crimi, Suagher (Carpi), Glik (Torino), Hetemaj (Chievo), Kalinic (Fiorentina).