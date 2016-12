Serie A: Juventus-Verona 4-0, bianconeri a +5 sulla Roma

00:15 - Nel posticipo della 19.ma giornata di campionato, la Juventus travolge il Verona e sale a +5 punti sulla Roma. Allo Stadium finisce 4-0 per i bianconeri, che dominano la partita senza correre il minimo rischio. La squadra di Allegri vola sul 2-0 dopo sette minuti grazie alle reti di Pogba e Tevez mentre nella ripresa arrivano gli altri due gol, che portano la firma di Pereyra (66') e ancora Tevez (74').

LA PARTITA

Tre scudetti consecutivi non sono bastati. Così come non è bastato il tricolore dei record della scorsa stagione, cucito sul petto dopo 102 punti in campionato. Questa squadra ha ancora fame, non si placa, vuole tutto. Lo dicono innanzitutto i numeri, perché la Signora arriva al giro di boa con la bellezza di 46 punti, solamente sei in meno della corazzata di Conte 2013/2014. Un solo k.o. in 19 gare, miglior attacco (42 gol fatti) e miglior difesa (9 subìti). Una rivincita per Allegri, che quest'anno deve fare i conti con una Roma decisamente più agguerrita ma, da stasera, un po' più lontana.



Più comodo di un allenamento - dove i ritmi sono spesso belli intensi - e più semplice di un'amichevole di mezza estate, quando i meccanismi di squadra sono ancora in rodaggio. La partita della Juve, alla fine, è una passeggiata autoritaria contro una squadra che rinuncia a giocare sin dagli spogliatoi. Da una parte il 4-3-1-2 bianconero, trascinato dall'imponenza di Pogba, dalla classe di Tevez e dalla freschezza di Morata; dall'altra un 5-3-1-1 di rara arrendevolezza: senza idee, senza fame, senza energia, senza senso. La Signora è già avanti dopo tre minuti quando Pogba, manco a dirlo, buca Rafael con un destro da fuori area. Al 7' è il momento del bis firmato Tevez, che sfrutta un pregevole velo di Pogba e infila la sfera all'angolino. Finisce qua, anche se in realtà nemmeno è mai cominciata.



La squadra di Mandorlini non accenna alcuna reazione, offrendo un'altra prova (a dir poco) imbarazzante dopo il 6-1 in Coppa Italia di tre giorni fa. Subito sotto di due gol, l'obiettivo dell'Hellas è esclusivamente uno: prenderne il meno possibile. Così, fino al triplice fischio, si assiste all'esercitazione di un attacco (l'intera Juve) contro una difesa (l'intero Verona). Un atteggiamento censurabile, che limita lo spettacolo ma non certo i bianconeri, tanto che nella ripresa arrivano altri due gol ultra meritati. Chiellini, al minuto 66, parte da dietro e taglia in due i veneti: palla filtrante per Pereyra e destro all'angolo alto. Poi, al 74', Tevez sale a quota 13 centri in campionato grazie a un destro che passa sotto alle gambe del povero Rafael. La Roma, quando siamo a metà della contesa, scivola a -5 e oggi non sembra in grado di reggere la marcia bianconera. Forse nemmeno un poker tricolore sarà in grado di placarli.

LE PAGELLE



Pogba 8 - Uno spettacolo unico, perché abbina giocate raffinate a una forza fisica mostruosa. Secondo gol consecutivo in campionato, il quinto in totale. Continua a crescere, ogni settimana. Davanti a sé sembra avere l'infinito.



Morata 7 - Le prime due reti vengono innescate da due sue giocate. Parecchio mobile per tutta la gara, aiuta dietro e punge in avanti. Gli manca solo il gol.



Chiellini 7 - Sempre attento, non concede sbavature. Dà una mano a Bonucci, stasera non al meglio, e regala a Pereyra un assist da trequartista.



Toni 5,5 - Come al solito non si risparmia, ma giocare da solo è improponibile. E' il meno peggio dei suoi perché almeno ci mette dignità.



Sala 4 - Viene spazzato via da Pogba, che dalla sua parte sfonda senza la minima pietà. Le poche volte che ha la palla tra i piedi non combina nulla.



Rodriguez 4 - Chissà dov'è con la testa. Non marca, non difende, buca gli interventi, sbaglia anche l'impossibile.

IL TABELLINO



JUVENTUS-VERONA 4-0

Juventus (4-3-1-2): Buffon 6; Caceres 6, Bonucci 6, Chiellini 7, Evra 6,5; Marchisio 7 (33' st Padoin sv), Pirlo 7, Pogba 8; Pereyra 7 (31' st Pepe sv); Tevez 7,5 (39' st Giovinco sv), Morata 7.

A disp.: Storari, Rubinho, Lichtsteiner, Vitale, Mattiello, Coman, Llorente. All.: Allegri 7,5

Verona (5-3-1-1): Rafael 5; Martic 4,5, Marques 4,5, Marquez 4,5, Rodriguez 4, Brivio 5; Sala 4 (18' st Saviola 5), Tachtsidis 5 (31' st Hallfredsson sv), Greco 5; Christodoulopoulos 5 (42' st Valoti sv); Toni 5,5.

A disp.: Benussi, Gollini, Agostini, Sorensen, Campanharo, Nené, N. Lopez, Fares. All.: Mandorlini 4

Arbitro: Irrati

Marcatori: 3' Pogba (J), 7' Tevez (J), 21' st Pereyra (J), 29' st Tevez (J)

Ammoniti: Greco, Rodriguez (V)

Espulsi: -