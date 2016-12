Serie A: Juventus-Milan, chi perde resta indietro

E' il momento della verità. Juventus e Milan si affrontano allo Stadium per il grande anticipo serale della 13.a giornata di serie A. Per entrambe le squadre, protagoniste di un avvio di campionato non esaltante e attardate in classifica dal gruppo di teste, si tratta di una prova del nove: i campioni d'Italia vogliono continuare la loro scalata ai vertici, i rossoneri invece vogliono vincere il primo big match della gestione Mihajlovic.