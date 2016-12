Serie A: Juventus-Inter, vietato sbagliare

19:55 - Il 2015 della Serie A si apre con l’attesissima Juventus-Inter, storica sfida tra due squadre divise da sempre su tutto. I bianconeri sono in piena lotta per lo scudetto mentre i nerazzurri sono a caccia di punti preziosi per un posto nelle competizioni europee. Tra i protagonisti attesi in questo Derby d’Italia, espressione coniata da Gianni Brera per questa partita, c’è sicuramente il neo-acquisto interista Lukas Podolski.

Il transfer per tesserare il giocatore è arrivato regolarmente nella giornata di ieri e così Roberto Mancini potrebbe utilizzarlo, almeno a partita in corso. Podolski cercherà la rivincita personale contro Buffon che, nella semifinale del Mondilale 2006, gli negò la gioia del gol con una parata mozzafiato che permise poi all’Italia di volare all’ultimo e glorioso atto di Berlino.

Ad accendere Juventus-Inter è anche la presenza di Roberto Mancini sulla panchina nerazzurra. L’ex tecnico del City è un grande avversario della Vecchia Signora fin dai tempi in cui militava nella Sampdoria e nella Lazio da giocatore. Icardi e compagni sono reduci dal pareggio in rimonta con la Lazio e hanno bisogno di far punti per continuare la rincorsa alla Champions.

Discorso decisamente diverso per la Juve, al comando della classifica con 39 punti. I bianconeri vogliono riscattarsi dopo la sconfitta in Supercoppa Italiana a Doha col Napoli del 22 dicembre. Nell'ultimo turno di campionato la formazione di Max Allegri è tornata al successo col Cagliari dopo due pareggi consecutivi con Fiorentina e Samp.